Sharon Osbourne, apariție înfricoșătoare. Soția lui Ozzy Osbourne a ajuns să aibă 45 de kilograme | GALERIE FOTO

Alături de ea au fost invitație și soțul ei, Ozzy Osbourne, în vârstă de 74 de ani, și copiii lor - Kelly și Jack.

Sharon, 70 de ani, a mărturisit că nu a vrut să ajungă chiar atât de slabă, potrivit dailymail.co.uk.

În iunie, aceasta a spus că a slăbit peste 12 kilograme după ce a apelat la măsuri controversate de scădere în greutate. Sharon a spus că a luat Ozempic ca să scape de kilogramele nedorite.

„De-a lungul vieții cel mai mult am avut 104 kilograme, acum am sub 45 de kilograme. Vreau să mă mențin la 47 pentru că sunt prea slabă. Dar încerc să am o un echilibru”, a spus Sharon.

Aceasta a spus că a oprit administrarea pastilelor.

„Este timpul să mă opresc, de fapt nu am vrut să ajung atât de slabă, dar pur și simplu s-a întâmplat. Probabil că voi pune kilogramele la loc curând!”, a mai spus ea.

Sursa: Daily Mail Etichete: , Dată publicare: 22-09-2023 12:05