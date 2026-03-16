Premiile Oscar 2026, lista completă a câștigătorilor. Cea de-a 98-a ediție a Academiei Americane de Film

„One Battle After Another" este marele câștigător al Premiilor Oscar 2026 cu șase premii în total, urmat de „Sinners" cu patru trofee. Deși „Sinners" a intrat în această ediție cu un record absolut de 16 nominalizări — cel mai mare număr din istoria Oscarurilor — marele câștigător al serii a fost filmul lui Paul Thomas Anderson.

Autumn Durald Arkapaw a devenit prima femeie care câștigă Oscarul pentru Imagine (Cinematography), iar categoria Best Casting a fost introdusă pentru prima dată în 25 de ani, de când a apărut Best Animated Feature în 2001.

La categoria Best Live Action Short Film, românca Natalie Musteată a câștigat alături de co-regizorul Alexandre Singh pentru „Two People Exchanging Saliva", în urma unui egal rar cu „The Singers".