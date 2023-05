O vedetă OnlyFans se consideră discriminată după ce proprietarul a dat-o afară din casă, pentru un costum de baie transparent

Marisol Yotta ar fi fost rugată să-și părăsească locuința pentru că a filmat videoclipuri într-un "costum de baie nepotrivit", în piscina privată.

Femeia a fost model OnlyFans în ultimii doi ani și jumătate și a câștigat peste 100.000 de urmăritori pe rețelele de socializare, împărtășind instantanee pentru adulți.

Dar tânăra de 31 de susține că ocupația ei i-a stricat relația cu proprietarul - care se pare că a refuzat să-i reînnoiască contractul de închiriere din această cauză, transmite publicația Daily Star.

În videoclipul cu pricina, care a obținut peste 9.000 de aprecieri, Marisol a purtat un costum de baie transparent, în timp ce se afla singură în piscină, la ora 7 dimineața.

Potrivit lui Marisol, avocații proprietarului i-au transmis o somație, solicitându-i să părăsească apartamentul de lux din Florida - deoarece filmarea a fost considerată "nepotrivită".

Scrisoare de la avocați

„La cinci săptămâni după ce am postat videoclipul, am primit o scrisoare în care mi se spune că costumul meu de baie nu este adecvat și i-au transmis proprietarului meu să nu-mi prelungească contractul de închiriere. Am fost șocată pentru că mi-au urmărit Instagram-ul. Nu mă văzuse nimeni la piscină, era ora 7 dimineața și eram singură. Acum nu mai am voie acolo” a declarat Marisol.

Sfidându-l pe proprietar, ea a repostat videoclipul, scriind dedesubt: „Acesta este videoclipul pentru care am fost discriminată. Mi-au trimis o scrisoare din partea avocaților și mi-au spus că nu mai sunt binevenită din cauza acestui videoclip. Ei bine, evident că nu este o problemă legală, dar când mă duc să înot la 7 dimineața singură în piscină, atunci este o problemă pentru consiliul de administrație (al proprietății, n.r) care doar îmi urmărește Instagramul în loc să repare vaporul, jacuzzi-ul sau locul de joacă pentru copii Sunt prorități greșite”.

Vedeta OnlyFans susține că vrea să se mute undeva unde este admirată „și nu să fie rușinată” pentru frumusețea ei, în prezent aflându-se într-o călătorie prin mai multe localități din SUA.

Ea consideră că alte grupuri sunt protejate de prejudecăți, dar „fetele frumoase sunt discriminate zilnic".

Fostul proprietar al lui Marisol a fost contactat de jurnaliști prin intermediul avocaților lor, dar nu a furnizat vreun răspuns.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , , Dată publicare: 20-05-2023 18:07