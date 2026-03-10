Nominalizările la Oscar 2026. Lista completă a nominalizaților la Premiile Academiei

Nominalizații din toate cele 24 de categorii ale celei de-a 98-a ediții a Academy Awards au fost anunțați live la Los Angeles, în ianuarie, de actrița nominalizată la Oscar Danielle Brooks și de actorul Lewis Pullman, scrie ABC News.

Fiecare categorie are câte cinci nominalizați, cu excepția categoriei Cel mai bun film, care include 10 titluri.

Ceremonia Oscarurilor din acest an va fi prezentată de Conan O'Brien pentru al doilea an consecutiv.

Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar va avea loc duminică, 15 martie, la Dolby Theatre din Los Angeles, începâd cu ora 7 p.m.

Înaintea marelui show, telespectatorii pot urmări ediția specială „Studio Oscars 2026”, duminică, 15 martie, de la ora 21:00, pe VOYO. Amalia Enache, Irina Margareta Nistor și Domnica Cârciumaru vor analiza nominalizările, marii favoriți ai serii și șansele actorilor și filmelor aflate în cursă.

Gala Premiilor Oscar 2026 va fi transmisă live pe VOYO în noaptea de 15 spre 16 martie, de la ora 1:00, ora locală a României.

Lista Nominalizărilor la Premiile Oscar 2026

Mai jos găsiți lista completă a nominalizaților din 2026.