Rose Byrne, Delroy Lindo şi Wagner Moura sunt, de asemenea, nominalizaţi la ediţia din acest an în categoriile dedicate actorilor: Byrne pentru ''If I Had Legs I'd Kick You'', Lindo graţie peliculei ''Sinners'' şi Moura pentru ''The Secret Agent''.

Matt Berry va fi vocea oficială a galei din acest an, iar gazda show-ului va fi, pentru al doilea an consecutiv, Conan O'Brien.

Printre prezentatorii anunţaţi anterior se numără Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Adrien Brody, Javier Bardem, Kieran Culkin, Chris Evans, Chase Infiniti, Mikey Madison, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph şi Zoe Saldana.

Filmele cu cele mai multe nominalizări

Gala Oscar va fi transmisă live de ABC şi Hulu de la Dolby Theatre din Los Angeles duminică, 15 martie, începând cu ora 16:00 Pacific Time.

''Sinners'', în regia lui Ryan Coogler, a obţinut un număr-record de nominalizări - 16 - inclusiv în categoriile "cel mai bun film" şi "cel mai bun regizor". "One Battle After Another", în regia lui Paul Thomas Anderson, este pe locul al doilea după numărul de nominalizări - 13.