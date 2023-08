"Love Island UK 2023" și-a desemnat câștigătorii. Cuplul care a intrat în posesia premiului de 50.000 de lire sterline | FOTO

Jess și Sammy, ambii în vârstă de 22 de ani, i-au învins pe favoriții caselor de pariuri britanice, Whitney Adebayo și Lochan Nowacki.

Victoria lor a reprezentat o surpriză uriașă, chiar și pentru ei, după ce au fost votați de către ceilalți concurenți drept cea mai puțin compatibilă pereche din vilă, precizează The Sun.

"Simt că fost pe un drum total neașteptat, dar iată că acum suntem aici.



Când am fost votați cuplul cel mai incompatibil, am simțit că am primit o lovitură în plină figură, dar știam că avem ceva special", a afirmat Jess.

"Love Island România", pe VOYO și PRO TV

"Love Island" - show-ul fenomen care a aprins imaginatia a milioane de telespectatori din toate colțurile lumii - ajunge, în curând, în România, pe VOYO și PRO TV.

Mai multe persoane singure vor trăi cea mai intensă aventură a vieții lor în formatul de televiziune care a făcut istorie în toată lumea.

Iată 7 lucruri pe care nu le știai despre "Love Island":

1. Succes internațional. Love Island este un format de televiziune care a cucerit milioane de telespectatori din peste 25 de țări – Australia, Marea Britanie, Grecia, Cehia, Finlanda, Israel, Olanda, Germania sau SUA sunt doar câteva dintre teritoriile unde acest show a făcut istorie.

2. Concurenții vin să descopere dragostea adevărată. Show-ul se bazează pe intenția mai multor persoane singure care vin în show pentru a trăi o experiență de neuitat și pentru a-și găsi jumătatea perfectă.

3. Trăiesc într-o vilă de lux. Concurenții vor locui 24 de ore din 24 într-o vilă de lux, dintr-o locație exotică, vor fi urmăriți pas cu pas în mijlocul celor mai sexy alegeri, nu vor avea contact cu exteriorul și nici cu cei de acasă.

4. Nu au voie să fie singuri pe insulă. Încă din primele ore petrecute în Love Island România, fetele și băieții vor decide alături de cine formează un cuplu. Concurenții nu au voie să fie singuri în show, iar dacă din vreun motiv o persoană nu formează o pereche, riscă să părăsească vila.

5. Aplicația Love Island România. Pe toată perioada show-ului, telespectatorii vor putea lua decizii pentru cuplurile din emisiune printr-o aplicație unică în România. Cum vor arăta provocările celor de acasă, dar și sistemul de votare a cuplului favorit, o să descoperim în curând.

6. 30 de cupluri și 7 copii. În urma participării la acest show s-au format aproape 30 de cupluri care au rămas împreună până-n prezent, 6 dintre ele și-au oficializat legal relația, iar 7 copii s-au născut în urma iubirii descoperite pe insulă.

7. Mii de români s-au înscris la casting. În România, la doar câteva zile de la anunțarea acestui format, mii de tineri și-au arătat interesul pentru a trăi experiența de neuitat Love Island.

Sursa: The Sun