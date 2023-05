Imagini rare cu Bia Khalifa. Cum arată când nu avea operații estetice. "Cât de frumoasă erai!" | GALERIE FOTO

"În ultimul timp, am văzut că mulți oameni îmi spun 'Ești de plastic'. Nah, este doar o operație, toată lumea poate fi frumoasă, așa că ia niște poze cu mine la 14 ani, fără artifici, fără silicon. M-am născut FRUMOASĂ. Și voi, frumoaselor, încetați să mai fiți atât de nesigure, purtând sutiene push up. Îmi spui mie că am silicioane? Scoate-ți tufa dublă plină cu șosete și economisește niște bani pentru terapie sau pentru implant mamar. Nu te mai rușina, am plătit pentru tot ce mi-am făcut, exact așa vreau să arăt. Să-ți fie rușine , uită-te în oglindă, nu ai planuri, ești trist, ești supărat. Eu nu sunt. Mica ta umbră nu-mi va stinge niciodată lumina soarelui.

Oamenii încearcă să te doboare, îți întind capcane peste tot! Mă puteți urî cu toții împreună. NU SUNT SINGURĂ, AM PE DUMNEZEU ȘI SUNT O ZEIȚĂ", este o parte din mesajul pe care Bia Khalifa l-a transmis pe Instagram.

Reacțiile nu au întârziat să apară, după ce Bia Khalifa a făcut publice imagini cu ea de vremea când nu era tunată.

"Erai mai drăguța înainte", "Era top de mică", "Erai mai frumoasa netatuată", "Cât de frumoasă erai!", "Mai simplă și mai frumoasă", sunt doar o parte din reacțiile internauților, au spus câțiva internauți, potrvit PRO TV.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 26-05-2023 15:20