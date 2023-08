Imagini incendiare cu Madonna, de-a lungul carierei sale. Cele mai sexy apariții ale reginei muzicii pop | FOTO

Madonna s-a născut pe 16 august 1958 în Bay City, Michigan, Statele Unite ale Americii. Ea a devenit o figură iconică în industria muzicală și a avut o influență semnificativă asupra modei, culturii pop și a devenit un simbol al emancipării feminine în anii '80 și '90.

Madonna și-a început cariera în muzică în anii '80 și a câștigat rapid popularitate cu piese precum "Like a Virgin", "Material Girl" și "Like a Prayer". Ea a câștigat numeroase premii și distincții de-a lungul carierei sale, inclusiv premii Grammy și Globuri de Aur.

Cunoscută pentru stilul său distinctiv, care a influențat moda și cultura pop, Madoona a căpătat renumele de „regina muzicii pop" și este recunoscută pentru abilitatea sa de a-și reinventa imaginea și stilul în mod constant.

Lucruri pe care nu le știai despre Madonna

1. Numele complet al Madonnei este Madonna Louise Ciccone.

2. Numele de scenă "Madonna" a fost inspirat de la mama sa.

3. Madonna a învățat să cânte la pian de la o vârstă fragedă și și-a folosit această abilitate pentru a scrie și compune propriile melodii.

4. Înainte de a-și găsi succesul în industria muzicală, Madonna a lucrat ca profesoară de balet în New York pentru a-și susține veniturile.

5. Albumul său de debut intitulat "Madonna" a fost lansat în 1983 și a fost finanțat în mare parte de ea.

6. În timpul studiilor la Universitatea din Michigan, Madonna a fost colegă de cameră cu Wendy Whitman, care mai târziu a devenit managerul lui Nile Rodgers, producătorul albumului său de debut.

7. Madonna a fost interesată de diverse practici spirituale și religioase, inclusiv Cabala.

8. În 2003, Madonna a scris o carte pentru copii intitulată "The English Roses", care a devenit un bestseller.

9. Madonna are abilități artistice diverse, incluzând dansul, pictura și scrisul. Ea și-a expus lucrările de artă în galerii din întreaga lume.

10. Madonna s-a implicat a fondat organizații pentru susținerea cauzelor privind lupta împotriva HIV/SIDA și construirea unor centre pentru copii defavorizați.

11. În 2007, Madonna a fost înscrisă în Guinness World Records ca "Cea mai de succes cântăreață feminină din lume", întrucât vânzările sale globale depășiseră șaptezeci și cinci de milioane de copii.

12. În 1996, Madonna a regizat și jucat în filmul "Evita", o adaptare a musicalului cu același nume. Pentru rolul său, Madonna a câștigat un Glob de Aur pentru cea mai bună actriță într-un musical sau comedie.

13. Înainte de a deveni faimoasă, Madonna a fost vocalistă de backup pentru alți artiști, precum Patrick Hernandez.

14. Videoclipul piesei "Like a Prayer" a stârnit controverse din cauza elementelor religioase și rasiale.

15. Madonna a fost o influență majoră în modă, lucru care a dus la colaborări cu designeri de top și la crearea propriei ei linii de modă, "Material Girl".

16. Madonna a jucat în comedii precum "A League of Their Own", în care a avut rolul unei jucătoare de baseball în timpul Războiului Mondial.

17. Madonna a colaborat cu regizorul David Fincher pentru mai multe videoclipuri, inclusiv pentru "Vogue" și "Express Yourself".

18. Unul dintre cele mai aclamate albume ale Madonnei, "Ray of Light" (1998), a fost puternic influențat de muzica electronică și a marcat o schimbare stilistică semnificativă pentru artistă.

19. Madonna este un susținător vocal al drepturilor comunității LGBTQ+.

20. Madonna și Michael Jackson au avut o relație de prietenie. Ei au înregistrat împreună piesa "In the Closet".

21. La începutul carierei sale, Madonna a înregistrat o casetă demo pentru o companie de înregistrări folosind apelativul "Emma".

22. Deși a devenit ulterior o figură iconică, primul său album a primit recenzii mixte din partea criticilor muzicali, însă asta nu i-a împiedicat ascensiunea.

23. Madonna s-a căsătorit de două ori, prima dată cu actorul Sean Penn și apoi cu regizorul Guy Ritchie. A mai avut și alte relații cunoscute, inclusiv cu baschetbalistul Dennis Rodman.

24. În 2019, Madonna a avut o apariție surpriză în cadrul concursului Eurovision, cântând la finala evenimentului în Tel Aviv, Israel.

25. Madonna este pasionată de yoga și practică această disciplină pentru a-și menține forma fizică.

26. Fiica Madonnei, Lourdes Leon, a moștenit pasiunea pentru modă și a devenit ea însăși o influență în lumea modei.

27. În 1990, Madonna a jucat în filmul "Dick Tracy" alături de Warren Beatty, unde a interpretat rolul lui "Breathless" Mahoney și a contribuit cu piese la coloana sonoră.

