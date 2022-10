Gisele Bundchen şi Tom Brady divorţează, după 13 ani. Imagini extrem de sexy cu top-modelul. GALERIE FOTO

Astfel, cei doi au pus capăt speculaţiilor vehiculate intens în presa internaţională în ultimele săptămâni, informează AFP şi Reuters.

Tom Brady, care joacă pentru echipa Tampa Bay Buccaneers, a dezvăluit într-un mesaj pe Instagram că el şi soţia lui au decis să pună capăt mariajului lor "după o perioadă îndelungată de gândire".

"În ultimele zile, eu şi soţia mea am finalizat divorţul nostru după 13 ani de căsnicie. Am luat această decizie pe cale amiabilă şi cu multă recunoştinţă pentru perioada pe care am petrecut-o împreună", a scris Tom Brady în acel mesaj online.

"Decizia de a pune capăt unei căsnicii nu este niciodată uşoară, însă noi ne-am îndepărtat unul de celălalt şi, deşi este greu să trăieşti un astfel de lucru, eu mă simt bucuroasă pentru timpul pe care l-am avut împreună şi îi doresc lui Tom tot binele din lume", a scris la rândul ei Giselle Bundchen.

Cele două vedete, care sunt extrem de bogate şi au împreună doi copii, urmează să depună vineri în mod oficial actele de divorţ în statul american Florida, au anunţat site-ul TMZ şi revista People, două companii media specializate în ştiri despre celebrităţi.

Tom Brady şi-a anunţat în luna februarie retragerea din activitatea sportivă, dar s-a răzgândit ulterior. Zvonurile despre despărţirea lui de Giselle Bundchen s-au înmulţit apoi tot mai mult, întrucât revenirea celebrului jucător de fotbal american în competiţii ar fi provocat tensiuni în viaţa de cuplu, potrivit tabloidelor americane.

Giselle Bundchen, în vârstă de 42 de ani şi unul dintre cele mai bine plătite top-modele din lume, s-a căsătorit cu Tom Brady, în vârstă de 45 de ani, pe 26 februarie 2009. Ei au împreună doi copii - un fiu, Benjamin, născut în decembrie 2009, şi o fiică, Vivian, născută în 2012. Tom Brady mai are un fiu, născut în august 2007 din relaţia sa cu actriţa Bridget Moynahan.

