15 lucruri neștiute despre Gisele Bündchen. Supermodelul brazilian arată senzațional la 43 de ani | FOTO

Supermodelul brazilian Gisele Bündchen este considerată una dintre cele mai faimoase și de succes modele din industrie. S-a născut pe 20 iulie 1980 în Horizontina, Rio Grande do Sul, Brazilia.

Gisele s-a remarcat în anii '90 și începutul anilor 2000, devenind un icon al modei și lucrând cu cele mai importante branduri și designeri din lume. A apărut pe coperta unor reviste de modă prestigioase și a fost imaginea a numeroase campanii publicitare pentru mărci de lux.

A pozat pentru coperta unor reviste de modă emblematice, precum Vogue. De asemenea, ea a defilat pe podiumuri pentru branduri de renume precum Victoria's Secret.

Gisele Bündchen s-a implicat în alte domenii. A avut proiecte în actorie și a fost ambasadoare pentru diverse organizații de caritate și mediu.

15 lucruri mai puțin știute despre Gisele Bündchen

1. Bunicul ei a fost primarul orașului natal.

2. Gisele s-a născut pe 20 iulie 1980 în Horizontina, un oraș din Rio Grande do Sul, în sudul Braziliei.

3. Vorbește portugheză, engleză, italiană, spaniolă și franceză.

4. Familia ei este de credință romano-catolică.

5. Are o soră geamănă pe nume Patrcia. Prietenii considerau că sora lui Gisele este mai frumoasă.

6. Gisele a fost ținta șicanelor colegilor la școală pentru că era slabă și înaltă și pentru că are „ochii mici și nasul mare”.

7. Ea mai are alte patru surori.

8. Visul ei a fost să joace volei. Visul ei din copilărie a fost să devină un sportiv profesionist. Ea juca în echipa școlii și era atât de talentată încât a devenit căpitanul echipei.

9. Gisele a fost remarcată de când era foarte mică. Când avea 13 ani a fost văzută de un agent la un fast-food. Gisele a început apoi să lucreze în țara natală înainte de a-și face debutul la Săptămâna modei de la New York în 1996, la vârsta de 16 ani.

10. Avea doar 18 ani când a făcut prima copertă Vogue UK. În 2000, Gisele a devenit unul dintre cele mai bine plătite modele din lume. Ea a semnat un contract de 25 de milioane de dolari cu Victoria's Secret.

11. Ea a fost numită „cea mai frumoasă femeie din lume” de revista Rolling Stone.

12. A câștigat premiul „Model of the Year” la VH1 Vogue Fashion Awards din New York.

13. Gisele câștiga mai bine decât soțul ei, Tom Brady, unul dintre cei mai buni fundași din NFL. Ea are o avere estimată la 360 de milioane de dolari, în timp ce Brady are aproximativ 160 de milioane de dolari. Cei doi au divorțat în octombrie 2022.

14. În 2018 și-a lansat propria carte numită „Lecții: calea mea către o viață plină de sens”.

15. Frumoasa braziliancă s-a confruntat cu stări de anxietate și a avut chiar gânduri suicidale. Cu timpul ea a devenit mult mai spirituală.



Sursa: Profimedia Etichete: , , Dată publicare: 20-07-2023 07:14