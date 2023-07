Fosta profesoară catolică devenită star pentru adulți: „Dumnezeu este foarte mândru de mine și de munca pe care o fac”

În Biblie scrie "iubește-ți aproapele" - dar o actriță pentru adulți a dus acest lucru la extrem.

Vedeta XXX Courtney Tillia este o catolică mândră, dar își petrece adesea duminicile în fața camerei de filmat în loc să meargă la biserică.

În vârstă de 36 de ani, cea care a fost profesoară la o școală catolică, și-a petrecut a șaptea zi a săptămânii filmând, transmite publicația Daily Star.

Ea a descris modalitatea sa de a-și petrece ziua „sfântă” ca fiind un „alt fel de închinare" și chiar și-a tachinat fanii cu un videoclip explicit pe rețelele de socializare, într-un sutien sportiv, arată sursa citată.

În legenda clipului, care a câștigat peste 12.500 de vizualizări, ea a scris: „Duminică dimineața și unii oameni sunt în drum spre biserică! Eu mă duc să filmez o scenă XXX fierbinte! Un alt fel de închinare... dar totuși sacru. Îți mulțumesc, Doamne! El a înviat".

Utilizatorii de Twitter au avut păreri diferite în legătură cu clipul, unii creștini spunând că ea ar fi trebuit să fie la biserică, în loc să facă lucruri deocheate.

Actrița de filme pentru adulți a răspuns criticilor într-un interviu în exclusivitate pentru Daily Star, spunând că ea îl poate urma pe Dumnezeu oriunde s-ar afla. Ea participă la slujba de duminică în mod virtual și a găsit un pastor care nu o face de rușine pentru munca ei, deoarece crede că Dumnezeu este "mândru de munca ei ca star porno".

„Știu că Dumnezeu este foarte mândru de mine și de munca pe care o fac ca star porno. Lucrul uimitor este că l-am găsit pe Dumnezeu în toate locurile în care religia mi-a spus să nu mă uit. În plăcere, în munca sexuală și, mai ales, în mine însămi. Munca mea ca star porno este sacră și sfântă și aduce vindecare pentru atât de mulți din întreaga lume Ajut la vindecarea percepțiilor care nu sunt iubitoare sau utile, așa cum a făcut Iisus”, consideră ea.

A predat la o școală catolică

În copilărie, Courtney a mers la biserică în fiecare duminică și a predat la o școală catolică

„Dar biserica m-a învățat să mă tem de Dumnezeu, că El mă judecă mereu, că aș fi păcătuit dacă îmi onoram atracția față de alte fete. Am continuat să merg la biserică până când am devenit o tânără adultă. La mai multe biserici diferite la care am participat, au existat avansuri nepotrivite din partea pastorilor față de alți membri ai bisericii și chiar relații secrete cu femei căsătorite. A fost șocant pentru mine cât de ipocrit era totul. Am încetat să mai merg complet. Nu am mai vrut să fiu asociată cu o comunitate care rușina și judeca oamenii, în timp ce le făcea rău membrilor lor" a explicat actrița pentru adulți.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , , Dată publicare: 16-07-2023 15:37