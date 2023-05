Ea este cel mai sexy om de știință din lume. Înoată printre monștri și stă cu cei mai periculoși ucigași marini FOTO & VIDEO

Uimitoarea Rosie Moore și-a câștigat o mulțime de urmăritori pe Instagram pentru postările sale fascinante cu animale, inclusiv șerpi și crocodili, iar acum a sărit în apă ca să înoate cu rechini, scrie Daily Star.

Rosie nu se ferește de vietățile de care cei mai mulți oameni ar fugi cât mai departe și demonstrează asta în postările sale. Recent, a încărcat un scurt video în care sare în apele ”infestate” de rechini.

Rosie Moore și-a obișnuit deja fanii prin felul în care combină aventurile profesiei sale cu ipostazele de model, uneori ambele în aceeași postare. Așa a reușit să strângă sute de mii de următori pe Instagram și TikTok.

Tânăra a fost supranumită „Steve Irwin cu unghii” și se descrie pe site-ul ei oficial ca un expert în fauna sălbatică, geoștiință, fotograf, maestru scafandru și model.

Lucrează în sectorul public pentru orașul Delray, pe coasta de sud-est a Floridei, în industria de management al resurselor de apă. Rosie este specializată în lucrul cu rechini și reptile, dar a intrat într-o zonă de nișă atunci când a început să se scufunde cu prădătorii de vârf de mare adâncime.

Meet Rosie Moore, World’s Hottest Geoscientist, who works mainly with sharks and reptiles, but she's also turned her hand to modelling. #AajNEWJDekhaKya pic.twitter.com/51TnNnr8aE