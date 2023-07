Cum arată Wonder Woman fără machiaj. Actrița Gal Gadot are 38 de ani și un ten de invidiat | FOTO

Gal Gadot nu se sfiește să iasă din casă fără să poarte make-up și nici să împărtășească cu fanii de pe rețelele de socializare look-ul relaxat pe care îl are.

Fie că este la sala de sport sau la o plimbare în natură, Wonder Woman afișează de fiecare dată un ten impecabil, fără să poarte vreuns strop de machiaj.

Gal Gadot, cunoscută pentru rolul său ca Wonder Woman, și-a început cariera în industria divertismentului ca model, câștigând titlul de Miss Israel în 2004. În anii care au urmat, ea a lucrat ca model pentru mai multe companii și a apărut în numeroase campanii publicitare. În 2009, Gadot și-a făcut debutul ca actriță în filmul israelian "Misiune de onoare" și a primit aprecierea criticilor pentru performanța sa.

Recunoașterea internațională a venit în 2013, când Gal Gadot a fost aleasă să interpreteze rolul lui Wonder Woman în filmul "Man of Steel" al Universului Extins DC. Ulterior, ea a interpretat același rol în filmele "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016), "Wonder Woman" (2017), "Justice League" (2017), "Wonder Woman 1984" (2020) și "Zack Snyder's Justice League" (2021). Aceste filme i-au adus popularitatea și succesul internațional, consacrându-se în rolul iconic al supereroinei Wonder Woman.

Pe lângă rolul său ca Wonder Woman, Gadot a jucat în alte producții de succes precum "Fast & Furious" (franciza "Furios și iute"), unde a interpretat rolul lui Gisele Yashar în mai multe filme ale seriei.

În afara carierei sale, Gal Gadot a fost și ambasadoare a ONU pentru Egalitatea de Gen și Empowerment al Femeilor. Ea este căsătorită cu omul de afaceri Yaron Varsano și au împreună două fiice.

