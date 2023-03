Cum arată acum Thalia. Artista de 51 de ani are un corp de invidiat | GALERIE FOTO

În afară de limba spaniolă maternă, Thalia a cântat şi în limbile engleză, portugheză, franceză şi filipineză.

Numită uneori "Regina pop-ului latin" de către mass-media internaţională datorită renumelui său de pe scena muzicii pop latine din ultimele trei decenii, a avut 28 de prezenţe în top 10 single-uri, dintre care 16 au ajuns numărul 1 şi a primit numeroase premii, inclusiv cinci premii Latin Billboard, mai multe distincţii Premios Juventud şi diverse nominalizări la Grammy-ul latin, potrivit www.geni.com. Ca artist solo, a vândut peste 50 de milioane de discuri în întreaga lume.

S-a născut la 26 august 1971, în Mexico City, fiind mezina dintre cele cinci fiice ale Yolandei Miranda Mange (pictoriţă, managerul Thaliei din 1980 până în 1999) şi Ernesto Sodi Pallares, om de ştiinţă, doctor în patologie, criminolog şi scriitor.

Când a împlinit un an, Thalia a apărut în prima ei reclamă TV din Mexic, iar la patru ani a început să ia cursuri de balet şi pian la Conservatorul Naţional de Muzică din Mexic. A urmat cursurile bilingve (în spaniolă şi franceză) ale celebrei Şcoli ''Elycio Francée Mexican'', potrivit www.cinemagia.ro. La nouă ani, Thalia a fost aleasă să facă parte din trupa de copii ''Din Din'', alături de care a înregistrat de-a lungul anilor patru albume, între 1982 -1983.

Împreună cu mama ei, Thalia s-a mutat la Los Angeles pentru a face carieră muzicală. A urmat cursuri de canto, dans şi actorie şi s-a întors în Mexic cu un album înregistrat şi o nouă imagine. Primele albume ca artist solo le-a înregistrat între 1990-1993: "Thalia" (produs de Alfredo Díaz Ordaz, 1990), "Mundo de cristal" (ultimul proiect în colaborare cu Alfredo Díaz Ordaz, 1991) şi "Love" (produs de Luis Carlos Esteban, 1992).

A urmat albumul "En éxtasis" (1995) iar în ianuarie 1997, ea a lansat primul ei album de compilaţie intitulat "Nandito Ako", care conţine patru melodii înregistrate în tagalog, o limbă vorbită de o mare parte a populaţiei din Filipine, cinci versiuni în limba engleză ale unor piese de pe albumul "En éxtasis" şi un remix spaniol al melodiei "Amándote".

Albumul care a făcut-o cunoscută şi în industria muzicală - ''Amor a la Mexicana'' (al cincilea album de studio), producător fiind Emilio Estefan - i-a adus Thaliei concerte pe cinci continente. Single-ul care dă titlul albumului a devenit hitul numărul unu în 14 ţări. Cu "Amor a la mexicana", Thalia a reuşit să-şi promoveze muzica şi să-şi stabilească proiecte pe pieţele muzicale din Franţa, Belgia, Elveţia, Grecia, Ungaria, Turcia, Polonia, Portugalia, Italia şi toate ţările vorbitoare de spaniolă.

În afară de succesul ei ca artist de înregistrări, Thalia a avut şi o carieră de succes în actorie, întrucât a jucat în numeroase telenovele care au fost difuzate în peste 180 de ţări. Primele apariţii au fost în "Pobre Seńorita Limantour" (1988) şi "Quinceańera" (1989), unde rolul interpretat a făcut-o celebră. În 1989, a obţinut primul său rol principal în "Luz y Sombra".

Thalia a acceptat rolul din trilogia ''Las Tres Marias'': ''Maria Mercedes'' (1992-1993), ''Marimar'' (1994) şi ''Maria la del Barrio'' (1995-1996). Cele trei seriale au devenit un adevărat fenomen în întreaga lume. Dintre aceste interpretări, Maria la del Barrio a devenit cea mai populară şi a rămas de referinţă pentru Thalia, în timp ce "Marimar" este considerată cea mai bună telenovelă din toate timpurile. În 1999, Thalia a jucat în ultima sa telenovelă, "Rosalinda".

Tot în 1999, Thalia a jucat pentru prima dată într-un film în limba engleză, numit "Mambo Café". Scris şi regizat de Reuben González şi filmat în Bronx în perioada Crăciunului, filmul s-a bucurat de un succes uriaş.

După rolul din telenovela ''Rosalinda'', Thalia s-a hotărât să urmeze o carieră muzicală full-time. Au urmat albumele: "Arrasando" (2000), "Thalia" (2002), "Thalia (engleză, 2003), "El Sexto Sentido" (2005), "Lunada" (2008), "Habítame Siempre" (2012), "Viva Kids Vol. 1" (2014), "Amore Mío" (2014), "Latina" (2016), "Valiente" (2018). A colaborat cu artişti de renume, precum Tony Bennett, Michael Bublé, Robbie Williams, Marc Anthony, Laura Pausini, Romeo Santos şi Carlos Vives, precum şi cu artişti populari mai tineri, precum Maluma, Prince Royce, Becky G şi Natti Natasha.

Ultimele sale albume sunt "Viva Kids Vol. 2" (2020) şi "Desamorfosis" (2021), potrivit site-ului artistei.

La 4 mai 2001, preşedintele SUA George W. Bush a invitat-o la o petrecere sărbătorind "Cinco de mayo" organizată la Casa Albă, unde a interpretat cântece populare mexicane acompaniată de o formaţie de mariachi din Mexic.

Artista s-a implicat şi în afaceri, prezentându-şi colecţiile de accesorii şi bijuterii, precum şi colecţiile de îmbrăcăminte pentru femei, care au fost disponibile în SUA în peste 2.000 de magazine.

A participat la numeroase show-uri TV între anii 1991-2020 şi a avut un propria emisiune radio cunoscută sub numele "The Conexión Thalia Radio Show", la ABC Radio (2007-2016).

La 5 decembrie 2013 a fost onorată cu o stea pe Hollywood Walk of Fame, ca o recunoaştere pentru realizările sale în industria muzicală. În octombrie 2015, Thalia şi fostul jucător panamez de baseball Mariano Rivera au fost recompensaţi cu distincţia ''Outstanding American by Choice'' pentru contribuţia lor adusă Statelor Unite în calitate de cetăţeni naturalizaţi, într-o ceremonie desfăşurată la New York.

Este căsătorită din 2000 cu Tommy Mottola, celebru producător de la compania Sony, şi au împreună doi copii - Sabrina şi Matteo. În 2006, Thalia a devenit cetăţean american într-o ceremonie de depunere a jurământului la New York, unde locuieşte împreună cu soţul ei. Conform legislaţiei mexicane, i se permite să-şi păstreze cetăţenia mexicană.

La 8 iulie 2016, Thalia a fost numită ambasador UNICEF în Mexic. Artista s-a implicat în numeroase proiecte care militează pentru drepturile copiilor la educaţie, egalitate şi protecţie.

Dată publicare: 18-03-2023 18:25