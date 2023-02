Corina Caragea: În Hawaii m-am cazat la un hotel de pe cea mai faimoasă plajă, dar a fost mai ieftin decât în Mamaia

În cea de-a doua ediție a podcastului, Oana a invitat-o pe colega și prietena ei, Corina Caragea, care a vorbit despre experiența sa în Hawaii, unde, spune ea, a petrecut una dintre cele mai frumoase vacanțe. Corina a oferit și câteva sfaturi utile pentru călătoriile lungi cu avionul.

Oana Andoni: Ce trucuri ai pentru un zbor atât de lung? Multă lume se sperie de o durată așa mare a zborului. ..

Corina Caragea: În primul rând, atunci când îmi fac rezervarea, am grijă să aleg, dacă se poate, un zbor de noapte. Și atunci mă urc în avion deja obosită, și adorm. Unii pot dormi, alții nu, unora le e frică, altora nu. Eu mă culc liniștită, și atunci mai salvez din orele astea. Trece mai ușor. În avion am grijă să mă hidratez foarte bine, să beau multă apă, să îmi iau cremă de mâini, pentru față, și îmi ocup timpul. De obicei, îmi scriu texte pentru blogul meu de travel, meditez, poze pentru Instagram sau pentru canaul meu de Youtube. E momentul perfect, eu am inspirație în avion. Atunci îmi vin toate ideile, și am și timp să mă uit în cele 42000 de poze din telefonul meu, și să mai fac și curat.

M-am cazat la un hotel din Waikiki Beach, mai ieftin decât în Mamaia

Corina Caragea: Am zis să mă cazez direct în centru, la un hotel normal, mai ieftin decât la noi în Mamaia – pentru că am făcut o comparație atunci – și a fost perfect, pentru că doar coboram din hotel și ajungeam pe plaja lor faimoasă.

Cea mai mare parte din vacanță am folosit autobuzul, și, pentru două-trei zile am închiriat o mașină foarte frumoasă. M-a ajutat foarte mult să mă deplasez, pentru că Hawaii este o destinație foarte ofertantă.(...) Infrastructura este minunată, casele sunt foarte frumoase, eram gură-cască pe geam, în permanență.

„Cel mai bine e să mergi în vacanță fără un program clar, nu ca să bifezi obiective”

Cel mai bine, când ești în vacanță, e să nu ai un program clar. Să nu bifezi, să nu mergi pentru asta, să nu mergi cu o listă, ci să te relaxezi și să o iei la picior, fără hartă, dacă se poate. Acelea sunt cele mai frumoase vacanțe, când nu trebuie să alerg de colo-colo disperată să bifez și muzeul ăla, și magazinul ăla, și nu știu ce obiectiv turistic.

"Nu mă feresc să încerc chestii noi. În Thailanda, de exemplu, am încercat carnea de crocodil, în Dolomiți, când am fost, am mâncat pentru prima oară carne de cerb, coadă de taur în Spania", a mărturisit Corina Caragea.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 27-02-2023 17:11