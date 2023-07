Cod roșu de frumusețe! Larisa Iordache, apariție de senzație, în bikini, la piscină. "Un corp perfect" | GALERIE FOTO

Vedeta și-a făcut apariția într-un costum de baie din două piese: bikini negri cu argintiu și sutien argintiu cu paiete.

Pentru un plus de senzualitate, fosta sportivă a purtat un pulover de plasă negru.

La piscină, Larisa Iordache s-a lăsat fotografiată și filmată, iar apoi le-a arătat fanilor săi de pe Instagram cât e de frumoasă.

Cum era de așteptat, oamenii au reacționat imediat.

"Uimitor de frumoasă", "Super senzuală și sexy", "Doamne, ce superbă ești", "Un corp foarte frumos și perfect" - sunt doar câteva dintre comentariile fanilor Larisei.

Larisa Iordache, carieră de invidiat

Larisa Iordache s-a retras din gimnastică la finalul anului 2021.

”Cazi, dar te ridici! Azi este nimeni, însă mâine este campionul lumii. Totul este o alegere, o alegere de a fi cel mai bun pentru tine și în sufletul tău. Asta am învățat în cei 20 de ani pe care i-am petrecut în sala de gimnastică.

Azi închei acest capitol frumos din viața mea. Mă simt împăcată și mulțumită cu alegerea pe care am făcut-o. Este timpul pentru o viață normală și un pic mai liniștită. Am pus cipicii de o parte, costumul în dulap și tot ce am trăit până acum într-un sertar micuț acolo în inima și mintea mea.

Aș vrea să spun multe, însă nu îmi pot găsi cuvintele pentru o singură postare. Vreau să știți că vă apreciez pe voi, cei ce mă urmăriți cu drag, îmi scrieți și îmi transmiteți gânduri pozitive. Și vreau să mulțumesc persoanelor ce chiar mi-au dorit binele măcar odată în acești 20 de ani de când am început gimnastica!”, a fost mesajul pe care Larisa Iordache l-a postat pe Facebook în ziua în care a renunțat la cariera de sportivă.

În cariera sa, Larisa Andreea Iordache a cucerit o medalie bronz, cu echipa, la Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra; patru medalii la Campionatele Mondiale, două de argint şi două de bronz; 16 medalii de Campionatele Europene, șapte de aur, șapte de argint şi două de bronz; precum şi trei medalii la Jocurile Mondiale Universitare, două de aur şi una de bronz.

