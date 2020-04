Cine este iubita lui Ciprian Marica, cu care are doi băieți

Ciprian Marica este în mijlocul unui mare scandal sexual al momentului, după ce au apărut informații că și-ar fi înșelat iubita cu o femeie maritată, iar soțul acesteia i-a prins la hotel.

Marica are doi copii cu iubita sa, Ioana Marcu, care este cu 8 ani mai tânără decât el.

Deși Marica este un personaj monden, Ioana evită evenimentele mondene.

“Nu își dorește să fie cunoscută, vrea să își trăiască viața departe de ochii curioșilor și a ziarelor pe cât posibil”, le-a răspuns Ciprian Marica celor de la revista Viva, atunci când le-au propus să apară împreună într-un pictorial, conform protv.ro.

Ioana Marcu a absolvit Facultatea de Medicină, cu specializare în stomatologie.

“Făcea practică la cabinetul stomatologic unde mergeam eu. Aşa ne-am cunoscut. Mi s-a părut că are ceva anume şi chiar are acel ceva... Având o anume vârstă, am considerat că trebuie să-i acord timp, să cunoşti omul şi să te alegi cu ceva în urma relaţiei respective. Nu ştiam cum va fi, dacă va fi de lungă durată sau nu”, spunea Marica în OK Magazine.

Deși au împreună doi băieți, cei doi nu și-au oficializat relația, precizând că nu s-a pus problema până acum.

Fostul golgheter al naţionalei de fotbal, Ciprian Marica, a fost prins în camera unui hotel alături de soţia un om de afaceri din Cluj. Incidentul s-ar fi petrecut în augut 2019.