Campania total neobișnuită demarată de profesoara catolică devenită vedetă OnlyFans. Ce trebuie să facă fanii pentru poze nud

Courtney Tillia a început o acțiune de caritate cu scopul de a ajuta la conservarea speciilor de animale aflate în pericol de dispariție, precum lamantinii, leii de mare și delfinii, transmite publicația Daily Star.

Courtney Tillia, o fostă profesoară la o școală religioasă, care se plângea că moare de foame după ce a fost dată afară de la job s-a orientat către industria pentru adulți și câștigă acum lunar între 20.000 de dolari și 100.000 de dolari pe platforma OnlyFans, împărtășește adesea clipuri provocatoare pe TikTok, Twitter și Instagram, purtând diverse seturi de lenjerie intimă.

Modelul în vârstă de 36 de ani a fost încurajat pe această cale provocatoare - OnlyFans de către soțul ei, Nick, în timpul perioadei de izolare, spune ea

Dar acum, actrița pentru adulți recompensează fanii loiali care susțin prin donații de cel puțin 50 de dolari centrul Marine Mammal Care Center, oferindu-le conținut exclusiv gratuit în schimbul donațiilor lor.

Încurajează donațiile generoase

Courtney a postat fotografii și videoclipuri cu ea la plajă, pe rețelele de socializare, pentru a încuraja fanii să se alăture campaniei de strângere de fonduri în următoarea săptămână.

Courtney a explicat, pentru publicația citată: „Am iubit întotdeauna animalele! Încă din clasa a patra, am adoptat și am sponsorizat un lamantin în Florida. Mai mult, obișnuiam să scriu scrisori președinților altor țări, cerându-le să sprijine politici și legi pentru protejarea vieții marine. Am văzut cu ochii mei impactul excesului de alge asupra leilor de mare și delfinilor, și este într-adevăr întristător. Cu cât strângem mai mulți bani, cu atât putem ajuta mai multe animale. Așadar, aceasta este modalitatea mea de a spori conștientizarea publică și de a conta în salvarea vieților animalelor."

Pentru a contribui la rezolvarea acestei crize, Courtney organizează o promoție dedicată adulților, pentru a încuraja donațiile generoase.

„Voi trimite cadouri nud tuturor celor care fac o donație pentru a ajuta animalele marine grav bolnave din California! Mai mult, voi oferi link-uri gratuite către pagina mea OnlyFans pentru cei care donează 50 de dolari sau mai mult!” a prmis ea.

Courtney a postat și pe Twitter, spunând fanilor: „Din cauza înmulțirii algelor în California, leii de mare și delfinii se îmbolnăvesc și mor. Așadar, pentru fiecare donație, voi trimite un cadou nud! Trimite-mi un mesaj direct cu captura de ecran a donației tale! Dacă ajuți la salvarea orificiului lor de respirație, eu ți-l voi arăta pe-al meu!" a mai scris ea.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , , , Dată publicare: 02-07-2023 17:22