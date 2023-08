Blake Lively împlinește 36 de ani. Imagini de colecție cu frumoasa actriță din Gossip Girl | GALERIE FOTO

Mama a patru copii și soția celebrului actor Ryan Reynolds, Blake Lively a jucat în super filmele Gossip Girl, The Shallows, The Sisterhood of the Traveling Pants, Forever Young și Green Lantern.

Numele Blake Lively și Serena van der Woodsen sunt ca untul de arahide și jeleul - unul nu poate merge fără celălalt. Cu toate acestea, sunt multe de știut despre femeia care interpretează personajul din Gossip Girl, scrie daysoftheyear.com.

Are talentul în sânge

Blake s-a născut pe 25 august 1987, în Los Angeles, California. Ambii ei părinți lucrează în industria divertismentului - mama ei este căutătoare de talente, iar tatăl ei, Ernie Lively, este actor. Nu au vrut să o lase pe mâna bonelor, și au luat-o pe Blake cu ei la muncă. Urmărind și învățând, ea a prins repede gustul actoriei.

De la Gossip Girl la filme: Începutul lui Blake la Hollywood

Blake și-a lăsat prima dată amprenta la Hollywood atunci când a jucat rolul Serenei van der Woodsen în Gossip Girl, în perioada 2007-2012, fiind aclamată de critici și fiind propulsată pe lista A-list de la Hollywood. De acolo s-a aventurat mai departe în roluri impresionante, cum ar fi cel din The Sisterhood of the Traveling Pants (2005), Accepted (2006) și Savages (2012).

Filme de succes și nominalizări la premii

Interpretarea lui Blake ca fiind una dintre colegele de scenă ale Annei Kendrik în comedia romantică din 2015, The Age Of Adaline, a făcut ca toată lumea să se ridice și să o ia în seamă pe această vedetă dinamică. Acest lucru a dus chiar la nominalizarea ei la Globul de Aur, deschizându-i ușile pentru a apărea în mai multe filme precum The Shadows (2016) și A Simple Favor (2018). Ea a arătat că este mai mult decât o actriță fenomenală atunci când și-a etalat abilitățile de producătoare în mai multe filme, cum ar fi filmul de emancipare feminină The Rhythm Section (2020) și drama All I See Is You (2017). Faptul că a jucat alături de Ryan Reynolds în Green Lantern a deschis mai mult decât o ușă în viața lui Blake.

Viața de familie

Blake l-a întâlnit pe Ryan Reynolds pe platoul de filmare al filmului Green Lantern în 2010. În cele din urmă s-au căsătorit în secret în septembrie 2012 și au împreună patru copii. Pe lângă actorie și apariții în filme/seriale TV, este pasionată de bunăstarea copiilor și de cei nevoiași, făcând donații unor organizații de caritate precum Autism Speaks și Baby2Baby, fiind totodată o susținătoare declarată a drepturilor femeilor și vorbind adesea împotriva inegalității de gen de la Hollywood.

Stil pe covorul roșu

Blake este venerată pe scară largă la Hollywood pentru ținutele sale fără efort, dar elegante, pe covorul roșu. Adesea văzută purtând mărci de designer precum Chanel, Dior, Valentino și Versace, ea rămâne fidelă ei însăși, rămânând în același timp modernă - de la ținutele de seară de înaltă clasă, la stilul casual de stradă - ea are mereu o apariție chic, fără efort, indiferent de ținuta pe care o alege.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 24-08-2023 21:56