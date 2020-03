Actorul Idris Elba, testat pozitiv pentru noul coronavirus. Mesajul transmis pe Twitter

Actorul Idris Elba a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Actorul a făcut anunțul pe contul său de Twitter.

Idris Elba nu este singura vedetă diagnosticată cu noul coronavirus. Tom Hanks şi soţia lui Rita Wilson au anunţat săptămâna trecută că au fost şi ei infectaţi cu virusul COVID-19.

"În această dimineață, am primit rezultatul testului pe care l-am făcut pentru coronavirus şi am fost testat pozitiv. Mă simt bine. Soţia mea Sabrina se simte bine. Ea însă nu a fost încă testată. Nu am avut niciun fel de simptome, dar am ales să fac testul pentru că am stat lângă cineva care a fost testat pozitiv. Este ceva foarte serios. Acum este momentul să ne gândim serios la distanțarea socială și la spălatul riguros pe mâini", este mesajul actorului.