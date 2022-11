(P) Serile Enayati Medical City, ediția a III-a: Terapiile teatrului, discuție cu Sever Voinescu și Marcel Iureș

Participarea la acest eveniment, organizat de Enayati Medical City în parteneriat media cu Ziarul Adevărul și Revista Dilema Veche, este gratuită. Pentru a rezerva un loc, vă rugăm să trimiteți un e-mail de confirmare la adresa: [email protected].



Poate teatrul vindeca? Pe invitatul ediției a III-a a Serilor Enayati Medical City din 24 noiembrie, marele actor Marcel Iureș, teatrul l-a vindecat de teamă, de trac, de emoții. Într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani, acesta mărturisea: „Eram în spital, bolnav, și am zis că nu am făcut mare lucru în viață… aveam 22-23 de ani… și am zis că trebuie să mă duc în locul unde îmi era cel mai teamă – pe scenă. Muream și înviam de emoție, de trac!”.

Marcel Iureș este unul dintre cei mai respectaţi şi admiraţi actori din România, cu zeci de roluri interpretate pe scenele din întreaga lume, trei Premii UNITER şi apariţii numeroase în producţii cinematografice de succes. Marcel Iureş este recunoscut şi apreciat în egală măsură pentru cariera sa în cinema, dar şi pentru ceea ce înseamnă în teatrul românesc. Preşedinte al Fundaţiei Cultural Artistice Teatrul ACT, Marcel Iureș a pus bazele celei de-a doua scene independente de teatru din România. Recunoscut pentru valoarea sa şi în străinătate, Marcel Iureş şi-a început cariera internaţională după turneul din 1994, susţinut în Marea Britanie cu spectacolul „Richard al III-lea”, în regia lui Mihai Măniuţiu. Deşi a primit numeroase oferte de la diferite teatre britanice le-a refuzat, pentru a se dedica teatrului românesc. A acceptat însă colaborări la Hollywood şi a jucat alături de Brad Pitt, Antonio Banderas şi Tom Cruise în „Interviu cu un vampir“ (1994), a fost coleg de platou cu Tom Cruise la filmările pentru „Misiune imposibilă“ (1996). Au urmat roluri mari în „The Peacemaker“ (1997, cu George Clooney şi Nicole Kidman) şi „Hart’s War“ (2002, cu Bruce Willis şi Colin Farrell) şi a apărut şi în megahitul de box-office „Piraţii din Caraibe: La capătul lumii“. A avut ocazia să lucreze şi cu marele regizor Francis Ford Coppola, în „Youth Without Youth“ (2007), iar în ultimii ani l-am putut vedea pe micul ecran, în serialele „Strike Back“ (2013), „Crossing Lines“ (2013-2014) şi „The Game“ (2014) – (sursa adevarul.ro).

Vă invităm la dialogul dintre Sever Voinescu și Marcel Iureș, legat de terapiile teatrului, care o să vă trezească interesul să vă doriți mai mult de la viață, mai profund și mai complex, într-un cadru spiritual.



Enayati Medical City are ca prioritate abordarea holistică a problemelor medicale ale pacienților. În Orașul Medical tratăm trupul și sufletul deopotrivă. Când sufletul e bine și trupul se reface.

