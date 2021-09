(P) Pietre și cristale pentru a vindeca rănile inimii

În general, suferim pentru că am pierdut ceva: încrederea într-o persoană dragă nouă, o certitudine care a stat la baza convingerilor noastre zilnice, o legătură emoțională sau o prietenie, o persoană apropiată care nu mai este printre noi.

Cert este că trebuie să o luăm de la capăt fără acel lucru sau persoană care ne-a caracterizat până astăzi. Este important să recuperăm acea parte din noi care a fost strâns legată de ceea ce am pierdut, deoarece putem tolera până la urmă o pierdere, dar nu putem pierde părți din noi înșine.

Cum să ne vindecăm?

Încercând să nu ne identificăm cu obiectul pierdut, ci să lucrăm cât mai mult la recunoașterea propriei identități, autonome și funcționale.

Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi este invitat să se împace cu el. La început, ne simțim pierduți și pare imposibil să continuăm și să găsim putere, să iubim sau să avem încredere din nou. Este important să nu negăm emoția, ci să rămânem în contact cu ea, să o percepem și să o lăsăm să se exprime, cu timpurile și metodele sale, diferite pentru fiecare dintre noi.

Credem că este important să risipim mitul că există pași fundamentali și esențiali pentru a face față durerii, dar dimpotrivă, credem că nu există nimic care să poată fi standardizat. Cel mai important lucru în momentele de mare suferință este să nu ne lăsăm influențați de ceea ce „ar trebui să simțim” sau „ar trebui să facem”, dar să ne ascultăm reciproc și să facem ceea ce simțim. Asta nu înseamnă a ne izola, deoarece adesea sprijinul și apropierea celor dragi sunt de mare ajutor în momentele de tranziție și renaștere.



Pietrele și cristalele ne pot ajuta, de asemenea, cu energiile lor vindecătoare și de reechilibrare. Sfatul este să purtați piatra în timpul diferitelor etape ale vindecării. Puteți purta pandantive pietre semipretioase speciale pentru vindecare, pentru că acestea se află cât mai aproape de inima.

La nivel temporal, după o pierdere gravă, Rodonitul este primul cristal care ne poate ajută. Cunoscut și sub denumirea de „cristal de salvare”, „piatră de prim ajutor” sau „piatră de reconciliere” este folosit în caz de traume sau șoc, această ajută la depășirea confuziei și la susținerea morală. În plus, rodonitul ne ajută să depășim rănile, oferindu-ne puterea de a trece peste suferință, eliberând sufletul de furie și durere. Nu în ultimul rând, acest cristal ne susține în menținerea controlului în situații de pericol sau criză.



Când simțim că am depășit frustrarea, furia puternică, dezamăgirea, reușind să observăm cu adevărat situația pierderii, ar trebui să avem încredere în Malachit. Ne aduce în contact cu emoțiile noastre reale, eliminând inhibițiile și favorizând exprimarea a ceea ce simțim. Această piatră ne induce abilitatea de a observă mai atent, chiar punându-ne în pielea altora pentru a le înțelege mai bine gândurile și sentimentele. Mai mult, stimulează gustul pentru estetică și căutarea frumuseții. Este, de asemenea, un bun aliat pentru spiritul prieteniei și dreptății, excelenți tovarăși în procesul de vindecare. Veți găști cristale vindecătoare la stonemania.ro!

În acest moment, când începem să ne dăm seama din nou că lumea din jurul nostru este frumoasă, că există oameni care merită afecțiunea noastră și cauze pentru care merită să trăim și să investim energie, este timpul să purtăm Rodocrozit. Cu această piatră, optimismul va intra în viața noastră prin ușa din față, aducând cu sine dragoste necondiționată pentru tot. Este bine să ne amintim că înainte de a putea iubi pe altcineva, primul pas ar fi să iubim viața, micile daruri ale vieții de zi cu zi, dar mai presus de toate să ne iubim pe noi înșine. Acesta este motivul pentru care rodocrozitul este un bun ajutor, deoarece ne induce acele energii ce ne fac să ne bucurăm pe deplin de viață, făcându-ne activi, spontani și dinamici. Calmează sufletul, fluidifică exprimarea sentimentelor, stimulează idei noi și facilitează munca.

Dacă doriți, puteți căuta o dragoste nouă, completă, cu sprijinul valid al Cuarțului Roz. Timp de secole considerată piatră fertilității, este piatra care întărește capacitatea de a se iubi pe sine și pe ceilalți. Oferă elasticitate mentală, generozitate, deschidere, pozitivitate și abilitatea de a se identifica cu ceilalți: toate caracteristicile fundamentale pentru a fi în ton cu cei din jurul nostru.

