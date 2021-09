(P) Gama de tratamente faciale, corporale și pentru păr SRS e disponibilă la aBeauty Clinique

În articolul de astăzi vom povesti despre gama de tratamente premium, și în același timp accesibile, pentru piele, corp și păr marca SRS.

Toate aceste terapii sunt disponibile în rețeaua națională aBeauty Clinique, cea mai mare rețea de clinici de estetică neinvazivă din România cu locații în orașe precum București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Iași, Oradea sau Timișoara.

Vom împărți aceste tipuri de tratamente în 3 categorii principale.

Reprezintă o gamă de tratamente faciale neinvazive cu factor natural de hidratare ce restabilește echilibrul natural al pielii.

Există până la 7 tipuri de pachete SRS dedicate unei nevoi specifice: întinerire și hidratare, anti-aging, roșeață, cicatrici post-acneice, acnee, pete pigmentare și antiriduri.

● Tratament facial antiacnee și anti-sebum ce restabilește echilibrul natural al pielii prin factori naturali de hidratare

● Tratament facial antiriduri ce elimină liniile fine de pe față și reduce semnificativ ridurile adânci

● Tratament antipete ce acționează și împotriva petelor pigmentare și previne apariția acestora

● Tratament facial antiroșeață pentru ten sensibil și iritat ce are nevoie de calmare și hidratare

● Tratament facial de hidratare și întinerire a pielii ce hrănește tenul în profunzime la joncțiunea dermică, acolo unde contează

● Tratament facial antiaging ce întârzie procesul de îmbătrânire și îți oferă cea mai bună versiune a vârstei tale

Pentru a afla mai multe detalii și prețuri, consultați pagina cu oferte tratamente faciale.

Haideți să vedem ce tipuri de produse se utilizează în ședințele și pachetele de tratamente faciale disponibile în rețeaua de clinici de estetică aBeauty Clinique.

Acest puternic antioxidant de acid ascorbic ajută la luminarea, repararea, restabilirea strălucirii și protejarea pielii.

Această doză foarte concentrată de acid ascorbic ajută la îmbunătățirea aspectului pielii îmbătrânite, a pistruilor, a pielii lăsate și a aspectului asfixiat al pielii fumătorului.

Această componentă avansată poate fi adăugată la toate tratamentele profesionale pentru a oferi o super-doză de vitamina C, pentru a stimula repararea și pentru a oferi efecte de iluminare imediate.

Glutationul este un antioxidant puternic care are efecte remarcabile de strălucire a pielii. Acest ingredient puternic ajută la îmbunătățirea semnelor vizibile de foto-îmbătrânire, pete întunecate și melasma.

Un ser concentrat care conține acid hialuronic de dimensiuni și greutate moleculare diferite.

Acest ser multi-benefic administrează acid hialuronic în piele pentru a ajuta la restabilirea volumului, îmbunătățirea aspectului ridurilor și asigurarea hidratării suprafeței.

Această doză de acid hialuronic asigură volumetria feței, o textură mai fină a pielii și strălucire reînnoită.

Această soluție concentrată de retinol oferă un tratament specific pentru a îmbunătăți aspectul semnelor vizibile ale îmbătrânirii și porilor.

Retinolul este unul dintre cele mai puternice ingrediente care există pentru a ajuta la direcționarea și repararea daunelor poluării, a pielii fumătorului, a liniilor fine, a acneei și a îmbunătăți aspectul vergeturilor.

Adăugarea acestei doze foarte concentrate de retinol la tratamentele profesionale ajută la accelerarea reparării, rezultând o piele mai netedă, mai fermă, mai strălucitoare și cu aspect mai tânăr.

Un complex all-in-one de detoxifiere și fermitate, cu silicium.

Siliciul este important pentru sinteza optimă a colagenului și activarea enzimelor hidroxilate, îmbunătățind rezistența și elasticitatea pielii.

Combinarea acestuia cu tratamentele profesionale ajută la îmbunătățirea aspectului tuturor zonelor tratate.

Acest cocktail de lifting conține un amestec sinergic de argirelină și polipeptide, pentru a întări și tonifia pielea. Elasticitatea, ridurile, tonul și luminozitatea sunt îmbunătățite.

Un cocktail regenerant pentru piele care conține acid hialuronic, coenzima Q-10, vitamine, minerale și antioxidanți.

Acest cocktail energizant pentru piele combină o concentrație ridicată de acid hialuronic cu antioxidanți, minerale, aminoacizi și vitamine pentru a întări, proteja, revitaliza și reda tonusul tenului lax.

Acest amestec sinergic ajută pielea plină și reface strălucirea pierdută

SPN-5 ajută la regenerarea țesutului pielii și la activarea proliferării celulare, în timp ce Boosterul de colagen induce neocolageneza prin stimularea fibroblastelor.

Collagen Booster este un cocktail special formulat cu policaprolactonă concentrată (PCL) și acid hialuronic pentru a ajuta la stimularea acțiunii regenerative a fibroblastelor, rezultând neocolageneză crescută și o calitate îmbunătățită a proteinelor cheie ale pielii, cum ar fi colagenul și elastina.

PCL este un superpolimer dovedit a crește producția naturală de colagen a pielii, ajutând la corectarea volumetrie pielii în funcție de vârstă și este sigur pentru utilizare pe piele.

Collagen Booster, atunci când este combinat cu SPN-5 în timpul tratamentului, are un efect regenerant puternic, rezultând ridicarea vizibilă a pielii și conturarea feței, gâtului, decolteului și mâinilor.

Acest cocktail puternic și regenerativ combină un ingredient nou, revoluționar, PDRN (polideoxiribonucleotidă) cu glutation, un agent antioxidant de iluminare a pielii și acid hialuronic, care stimulează și restabilește hidratarea suprafeței.

Acest amestec sinergic conține, de asemenea, peptide care ajută la îmbunătățirea elasticității pielii și a ridurilor.

PDRN este alcătuit din nucleotide care oferă celulelor pielii capacitatea de a se regenera singure, rezultând restabilirea funcției pielii sănătoase și tinere. În plus, PDRN ajută la creșterea neocolagenezei, la proliferarea sănătoasă a celulelor și la îmbunătățirea calității țesutului pielii.

Atunci când sunt combinate cu tratamente estetice, densitatea și volumul pielii sunt restabilite, ridurile sunt îmbunătățite și imperfecțiunile texturii sunt corectate.

Această combinație sinergică de ingrediente active ajută la stimularea fibroblastelor și induce sinteza glicozaminoglicanilor, proteinelor și glicoproteinelor pentru a promova regenerarea celulară și îmbunătățirea imperfecțiunilor.

Rezultatele SPN-5 sunt îmbunătățite și mai mult atunci când sunt combinate cu Collagen Booster în timpul tratamentului. Collagen Booster conține policaprolactonă (PCL), un superpolimer care ajută la creșterea neocolagenezei și a densității dermice.

Despre tratamentul antirid, tratamentul cicatricicilor postacneice sau a petelor hiperpigmentare poți citi și aici, pe blogul Gabriel Ursan. Dacă ești adeptul videoclipurilor, poți urmări un vlog interesant despre SPN 6 mai jos.

Tratamentele pentru păr și scalp au rolul de a stimula creșterea părului, de a preveni căderea părului și de a întârzia fenomenul de albire prematură a părului.

Produse utilizate în tratamentele pentru păr și scalp

Haideți să vedem ce tipuri de produse se utilizează în ședințele și pachetele de tratamente pentru păr și scalp disponibile în rețeaua de clinici de estetică aBeauty Clinique.

Reprezintă un cocktail de restaurare pentru scalp și păr cu biotină, taurină, acid folic și acid hialuronic.

Acest amestec ajută la susținerea sănătății atât a foliculului, cât și a bulbului de păr. O combinație stimulatoare și protectoare de biotină, taurină, peptide și ATP ajută la fortificarea unui scalp sănătos.

Se potrivește pentru toate tipurile de scalp și este indicat în mod special în afecțiuni inflamatorii ale scalpului și în căderea părului.

O fiolă de tratament srs Hair-Capillaire are 5 ml și se administrează local printr-o metodă confortabilă de mezoterapie cu micro-needling alături de a doua recomandare de mai jos.

SRS Biotin este considerat un nutrient universal pentru regenerarea părului, indiferent de condiția în care se află acesta.

Biotin ajută la regenerarea celulelor sănătoase ale pielii și ale țesuturilor, aspect care produce un mediu mai bun pentru creșterea părului.

SRS Biotin ajută de asemenea în prevenirea căderii părului și în prevenirea albirii premature a firelor de păr.

Atunci când este aplicat cu mezoterapie, SRS Biotin oferă rezultate profund îmbunătățite deoarece este livrat în joncțiunea dermică, exact acolo unde contează cel mai mult și poate face diferența la nivel local.

SRS Biotin se potrivește pentru toate tipurile de piele și scalp, cu excepția psoriasis și a eczemelor scalpului, fiind ideal pentru tratarea scalpului inflamat și oprirea căderii părului.

SRS HAIR XTEND este o formulă hrănitoare ce conține peptide, factori de creștere (growth factors) și piridoxină pentru a menține un nivel de sănătate optim al scalpului.

Acest mix de ingrediente puternice pregătește foliculul pilos pentru susținerea unui scalp sănătos.

Un scalp sănătos generează fire de păr mai puternice și mai puțin fragile. SRS HAIR XTEND se potrivește pe toate tipurile de piele și scalp, în mod special pe scalpul uleios.

Tratamentul este indicat în ameliorarea hiperseboreei, scalpului uleios, căderea prematură a părului și a firelor albe lipsite de melanină.

Ce tratament pentru păr ți s-ar potrivi?

Află ce tratament pentru păr ți s-ar potrivi completând un chestionar de evaluare a stării de sănătate a părului și scalpului tău și pe baza răspunsurilor tale ți se va genera o recomandare personalizată. Intră aici.

Astăzi vom discuta despre Body Boosters

Boosterele corporale sunt o îmbunătățire a tratamentelor corporale. Practic, poți adăuga un Body Booster la tratamentul tău corporal favorit și te poți bucura de rezultate și mai rapid. În cele ce urmează vă vom prezenta cele mai răspândite Body Boosters.

Soluție de tonifiere corporală ce conține cofeină, l-carnitină, rutin și melilot.

Această combinație puternică de serum a fost creată în laboratoarele Belgiene SRS pentru a ajuta textura pielii și pentru a remodela zonele umflate, pentru a ajuta la eliminarea toxinelor și pentru a hidrata pielea.

Se potrivește tuturor tipurilor de piele și tuturor tipurilor de vârstă. Se adresează celulitei, depozitelor de țesut adipos din zona șoldurilor, abdomenului, zona lombară, zona feselor și a coapselor.

L-Carnitine

L-Carnitina este un agent eficient de metabolizare a grăsimilor. Acest produce o netezire intensă și o fermitate considerabilă aducând nenumărate beneficii pielii corpului.

Când este folosită împreună un tratament corporal, acest Body Booster ajută la îmbunătățirea aspectului dur și denivelat al pielii.

Acest Body Booster poate fi combinat cu Boosterul PPC (PhosPhatidylCholine) pentru îmbunătățirea și mai mare a netezirii și catifelării pieli oferind îmbunătățiri vizibile ale calității pielii corpului.

Este potrivit pentru orice tip de piele, indiferent de vârstă.

PhosPhatidylCholine (PPC)

Phosphatidylcholine este un emulsificator puternic a țesutului adipos datorită abilității sale de a penetra structurile lipidice.

Rezultatul constă în faptul că lipidele stocate devin solubile în apă. Acest lucru oferă un detox local corespunzător ce duce la o nivelare a pielii, a texturii acesteia și a umflaturilor.

Acest Body Booster puternic concentrat oferă o piele mai fină, mai fermă și mai întinsă. În plus, oferă un aspect de piele fresh.

Atunci când acest Body Booster este combinat cu Boosterele Corporale și tratamentele corporale compatibile, rezultatele sunt magnifice.

Body Booster DMAE

Cine spune că trebuie doar să slăbim pentru a arăta bine? Contează foarte mult aspectul pielii corpului, tinerețea acesteia și senzația la atingere.

Aici intră în scenă DMAE, un Body Booster ce revigorează pielea îmbătrânită, previne îmbătrânirea acesteia și îi oferă un plus de lifting și fermitate.

DMAE este un compus ce este secretat natural de către organismul uman însă odată cu trecerea timpului, cu expunerea la razele solare și cu acumularea toxinelor, abilitatea pielii de a produce DMAE este redusă.

DMAE oferă energie și protecție pielii. Adăugarea acestui Body Booster la tratamentul tău corporal va ajuta la revitalizarea pielii lăsate și îmbătrânite din zona corporală tratată. Se poate aplica pe orice tip de piele, la orice vârstă fie pentru prevenție, fie pentru tratare.

Body Booster Silicium

Acest Body Booster este un complex revitalizant de tip all in one ce conține siliciu. Siliciul este important pentru sinteza optimă a colagenului și activarea enzimelor hidroxilate, îmbunătățind fermitatea și elasticitatea pielii.

Adăugând acest Body Booster eficient la tratamentele corporale vei obține o îmbunătățire considerabilă a tuturor zonelor tratate. Este potrivit tuturor tipurilor de piele și de vârstă și îmbunătățește în mode special tonusul și fermitatea pielii.

De unde poți achiziționa aceste tratamente?

Dacă dorești să beneficiezi de puterea acestor tratamente faciale, corporale sau pentru păr prezentate, intră pe www.aBeauty.ro și ia legătura cu cea mai apropiată clinică disponibilă.

Dacă reprezinți o clinică de estetică, un salon de înfrumusețare sau un cabinet medical și îți dorești aceste produse în portofoliul tău, contactează aEstet Technology, distribuitorul oficial din România.