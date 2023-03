(P) Ce trebuie să știi despre un bonus fără depunere la cazino online

Majoritatea cazinourilor online isi intampina jucatorii noi cu un bonus fara depunere de bun-venit, acest lucru fiind intalnit atat pe piata din Romania, cat si din alte tari unde piata jocurilor de noroc este reglementata. In cele ce urmeaza vom discuta fiecare aspect legat de bonusurile fara depunere si la ce trebuie sa fiti atenti atunci cand optati pentru un astfel de bonus la cazino.

In primul rand, atunci cand cautati un bonus fara depunere la cazino, asigurati-va de faptul ca operatorul respectiv detine licenta de la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, astfel incat sa jucati si sa pariati 100% legal si in siguranta.

La ce trebuie sa fii atent cand cauti un bonus fara depunere

Exista mai multe aspecte de luat in considerare atunci cand optati pentru un bonus fara depunere, iar mai jos am facut o lista cu cele mai importante detalii care ar trebui sa va intereseze.

• tipul de bonus fara depunere (exista mai multe tipuri si le-am detaliat mai jos).

• valoarea bonusului gratuit pe care urmeaza sa-l primesti.

• conditii de rulaj pentru castigurile obtinute de pe urma bonusului.

• limita maxima de castig pe care o poti obtine cu ajutorul bonusului fara depunere, in cazul in care exista o astfel de limita.

• valabilitatea bonusului (de regula este activ cel putin cateva zile pana expira).

• jocul la care poate fi folosit respectivul bonus fara depunere.

Asadar, cam acestea ar fi principalele lucruri care ar trebui sa va intereseze legat de subiect.

Unde poti gasi un bonus fara depunere

In cazul in care nu stiti ce cazinouri ofera astfel de cadouri de bun-venit, cu o simpla cautare pe google veti gasi o multime de site-uri prezinta lista cu bonus fara depunere la cazinouri online.

Cum se obtine un bonus fara depunere

Procesul de activare a unui bonus este extrem de simplu, fiind nevoie doar sa alegi un cazino, sa faci verificarea identitatii si apoi sa astepti confirmarea. Aceasta poate dura cateva minute, insa in unele cazuri poate sa dureze si mai mult, undeva in jur de 12-24 ore. Mai jos gasesti explicatii detaliate, pas cu pas, cum poti activa un bonus.

1. Alege un cazino cu bonus fara depunere.

2. Deschide cont si realizeaza verificarea identitatii.

3. Dupa ce iti este confirmata identitatea vei primi bonusul gratuit.

Tipuri de bonus fara depunere la cazino

Bonusurile oferite de cazinouri pentru jucatorii care vor sa testeze platforma in mod gratuit sunt sub diferite forma, principalele bonusuri fiind regasite sub forma de rotiri gratuite fara depunere, bonus in bani sau freebeturi.

Rotiri gratuite fara depunere

Rotirile gratuite fara depunere sunt un tip de bonus acordat de cazinourile online, care permite jucatorilor sa joace sloturi sau alte jocuri de cazinou fara a fi nevoie sa faca o depunere initiala in contul lor de jucator. Aceste rotiri gratuite sunt adesea oferite ca o parte a unui pachet de bun venit pentru noi jucatori sau in cadrul unor promotii speciale pentru jucatorii existenti.

Bonus fara depunere in bani

Vorbim de un bonus asemanator cu cel sub forma de rotiri gratuite, doar ca aici jucatorii vor primi o suma de bani in contul de jucator, suma pe care o pot folosi pe platforma de cazino sa testeze jocurile in mod gratuit. De regula aici apar si conditii de rulaj ceva mai stricte decat in cazul rotirilor gratuite.

Freebet fara depunere

Acest tip de bonus este oferit de operatorii de jocuri de noroc pentru microbistii care vor sa testeze platforma de pariuri sportive. Practic dupa inregistrare si dupa verificarea contului jucatorii vor putea plasa cu ajutorul unui freebet unul sau mai multe bilete la pariuri sportive.

Cine este eligibil pentru un bonus fara depunere

Majoritatea ofertelor de acest gen sunt destinate jucatorilor noi care se inscriu la un cazino anume. Exista totusi si oferte periodice pentru jucatorii fideli sau oferte aniversare de acest gen.

Totusi, pentru a putea beneficia de un bonus fara depunere este necesar sa aveti varsta de minimum 18 ani si sa va aflati pe teritoriul Romaniei. De asemenea, pentru a juca legal si pentru a nu risca amenzi, operatorul pe care il alegeti trebuie sa fie un opeartor cu licenta ONJN.

In final, nu uitati sa jucati responsabil daca sunteti pasionati de jocuri de noroc, deoarece acestea pot crea dependenta. Specialistii din acest domeniu recomanda sa nu alocati mai mult de 10% din venitul lunar catre aceasta activitate, fie ca jucati sloturi, ruleta, poker sau pariuri sportive.