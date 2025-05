Cum ar fi să avem o fabrică de obținere a grafenului, ”materialul minune”, în România? UE ne dă 200 de milioane de euro

SALROM - Compania (de stat) Națională de Sare - are două perimetre în județul Gorj din care se poate scoate minereu de grafit.

Dar din grafit se poate obține grafen, mult, mult mai valoros.

Suntem la Baia de Fier, în județul Gorj, la doi pași de Peștera Muierilor. Aici până anul trecut era sediul administrativ și zona de prelucrare a grafitului.

Am filmat aici și în urma cu 2 ani, când toate clădirile erau în picioare. Între timp, totul a fost demolat, iar deținătorii fostei exploatări pregătesc terenul pentru proiectul finanțat cu bani europeni.

Comisia Europeană dă 200 de milioane de euro pentru a demara investiția.

Grafenul este considerat materialul minune, fiind cel mai bun conductor de electricitate și căldură din lume. Este folosit în special în indutria auto, pentru bateriile mașinilor electrice.

China e cel mai mare producător, dar se obține și în Brazilia sau Madagascar.

Grafenul este un material subțire, derivat din grafit, și are costuri mari de producere. În anii 90, de la Baia de Fier se scoteau in jur de 40 de mii de tone de grafit pe an, iar în prezent, Norvegia, adică liderul din Europa, în materie de grafit, nu scoate mai mult de 10 mii de tone, adică de 4 ori mai puțin.

Pentru a obține grafen, ar trebui să fie amenajată în România o linie complexă de procesare, care costă enorm. Dar ar însemna o valorificare certă a materiei prime, plus alte locuri de muncă, pe lângă cele din exploatare.

Piața globală a grafenului are o evoluție ascendentă rapidă, iar o tonă de grafen ajunge la peste 200.000 de euro.

