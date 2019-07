15 invitații duble la cele mai tari festivaluri ale anului în România: Untold, Summer Well și Afterhills

Dacă nu v-ați făcut încă planuri de petrecere a timpului liber în această vară, încă mai aveți timp: aveți șansa să câștigați prin tragere la sorti 15 invitații duble la cele mai tari festivaluri ale sezonului: Untold, Summer Well și Afterhills.

Invitațiile sunt oferite în cadrul unei campanii care se numește „Împreună online și offline” - www.orange.ro/festivals/impreuna-online-offline, care se desfășoară în perioada 17 iulie 2019 – 30 iulie 2019.

La această campanie poate participa orice persoană care are un abonament sau o cartelă Prepay Orange, care încarcă pe site-ul respectiv o poveste despre o relație la distanță menținută în online cu o persoană dragă.

Povestea trebuie să îndeplinească următoarele condiții: tipul de relație cu persoana dragă și o descriere cât mai elocventă a modului în care, prin intermediul tehnologiei și al internetului, aceasta persoană face parte din viața de zi cu zi a participantului. Criteriile în baza cărora va fi făcut procesul de jurizare sunt: dacă cele două persoane reușesc să mențină relația la distanță prin intermediul tehnologiei, claritatea textului și încadrarea în limita de 300 de cuvinte.

La ediția Untold 2019, care are loc la Cluj în perioada 1-4 august, vor participa nume mari ale muzicii, precum Robbie Williams, Busta Rhymes, David Guetta, Armin Van Buuren, Martin Garrix și Dimitri Vegas & Like Mike.

De asemenea, cea de-a 9-a editie a festivalului Summer Well va avea loc pe 10 și 11 august, pe Domeniul Stirbey din Buftea. Ediția din acest an a venit cu o mare surpriză. Trupele confirmate până în acest moment sunt The National, The 1975, Maribou State, Pale Waves, Black Honey & Tender, Jungle, Razorlight, Zola Blood și Red Rum Club, care promit show-uri de senzație.

Nu în ultimul rând, Afterhills 2019 va avea loc în perioada 23 august - 1 septembrie într-o nouă locație: comuna Dobovăț din Iași. Evenimentul din acest an se desfășoară pe durata a două weekenduri: 23 – 25 august, când vor cânta artiști și trupe live, și 30 – 1 septembrie, fiind dedicat tinerilor iubitori de trap, EDM și trance.

Lista participanților la Afterhills 2019: Rita Ora, Don Diablo, R3hab, Quintino, Sam Feldt, CTC, Feli și Nane. În al 2-lea weekend vor performa: Faithless DJ Set, Fedde le Grand, Gareth Emery, GusGus, Hugo Kant, Morcheeba, IPHAZE, Télépopmusik și Șuie Paparude.

Tragerea la sorți va avea loc în data de 30 iulie, iar câștigătorii vor fi anunțați în data de 31 iulie telefonic și vor fi afișati și în pagina de campanie. Premiile acordate în cadrul campaniei:

• 5 invitații duble la Untold (General access, 4 zile) – în valoare de 8923.2 lei

• 5 invitații duble la Summer Well (General access, 2 zile) - în valoare de 3127 lei

• 5 invitații duble la Afterhills (General access, double weekend) – în valoare de 7200 lei

Atenție: participantul va trebui să confirme că povestea îi aparține și că are drepturi de utilizare asupra acesteia, precum și acordul persoanei despre care povestește. Mai multe detalii găsiți aici.