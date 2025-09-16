Elevii români se luptă cu depresia și anxietatea. Aproape jumătate spun că nu sunt sprijiniți

Stiri Educatie
16-09-2025 | 19:54
×
Codul embed a fost copiat

Școala nu înseamnă doar să ajuți copilul să învețe, ci și să-i susții permanent echilibrul menta, asta spun autorii primei cercetări complexe a bunăstării elevilor români care aduce concluzii alarmante.

autor
Adriana Stere

În lipsa consilierii constante, afecțiuni ca depresia și anxietatea sunt frecvente. Comisia Europeană, a venit cu o recomandare: să introducem și noi o materie specială de învățare socio-emoțională.

Reporter: Cât de des vă simțiți obosite?

Eleve: „Foarte des! Școala și meditațiile, n-am ce să zic. Mergem la cafea și cam atâta”.

E o soluție care funcționează doar câteva ore, la cea mai frecventă problemă a elevilor din școlile publice. Cercetarea, făcută de UNICEF, Comisia Europeană și Ministerul Educației arată că 46% dintre ei simt o oboseală persistentă. 33% dintre școlari spun că se luptă cu neliniștea, supărarea și îngrijorarea. 31% se luptă și cu singurătatea.

Citește și
Bolojan
Guvernul pregătește schimbări majore în Educație: „Lucruri serioase, sper să avem timp”

Elev: „Colegi care au ajuns să nu mai vorbească cu noi la școală din cauza stresului, care nu ieșeau cu noi în weekend”.

În școlile de stat, un elev din opt este capabil de reacții emoționale intense, adică să devină agresiv sau să se izoleze brusc de cei din jur. Iar unul din șase riscă să devină anxios sau depresiv. Riscul este de două ori mai mare în cazul fetelor și tinde să crească spre finalul gimnaziului, înaintea examenului din clasa a opta.

Deși mare parte dintre elevi consideră că au o experiență școlară pozitivă, totuși 25% dintre ei sunt de părere că școala nu îi ajută să se dezvolte în viață. 40% nu se simt protejați și nici încurajați să spună ce gândesc sau ce simt.

Elev: „Înjurături, atâta. Ne-am obișnuit, să zic așa”.

Elev: „Nimic grav, să se ia la pumni sau... cum am auzit în alte licee, în alte zone din București, să se ia la cuțite”.

Copiii caută sprijin pe rețetele sociale, și mai puțini de la consilierii școlari sau psihologi.

Anna Riatti, reprezentantul UNICEF: „Avem nevoie și de părinți, să ne ajute să-i ținem pe copii în școală, să facă față dificultăților sociale și emoționale”.

Între timp, în Finanda, diriginții iau familia drept aliat, în cazul unui comportament problematic al copilului. Pregătesc din start un „plan pentru bunăstarea elevului” și monitorizează constant starea copiilor prin autoevaluări. Franța a introdus în programa tuturor copiilor de la 3 la 10 ani cursuri de empatie, iar din acest an toți profesorii trec printr-un training despre sănătatea mentală.

Guvernul cere instituțiilor publice să reducă drastic consumul de hârtie, apă, energie și carburant până în 2036

Sursa: Pro TV

Etichete: scoala, elevi, depresie,

Dată publicare: 16-09-2025 19:54

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Guvernul pregătește schimbări majore în Educație: „Lucruri serioase, sper să avem timp”
Stiri Educatie
Guvernul pregătește schimbări majore în Educație: „Lucruri serioase, sper să avem timp”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că ceea ce s-a făcut până acum în Educaţie nu înseamnă reformă, aceasta constând în „lucruri serioase” care vor fi făcute în perioada următoare.

Ministrul Educaţiei, Daniel David: „Testările în clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi schimbate”
Stiri Educatie
Ministrul Educaţiei, Daniel David: „Testările în clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi schimbate”

Evaluările naţionale în clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi schimbate, a anunţat, marţi, ministrul Educaţiei, Daniel David.

Ministrul Educației: Când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional devine un risc de securitate naţională
Stiri Educatie
Ministrul Educației: Când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional devine un risc de securitate naţională

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, la moţiunea împotriva sa, că educaţia este în pericol, iar când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional devine un risc de securitate naţională.

Recomandări
Ședinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi. PSD şi UDMR se opun
Stiri Politice
Ședinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi. PSD şi UDMR se opun

Liderii coaliţiei de guvernare se reunesc în format restrâns, miercuri, pentru a discuta despre reorganizarea administraţiei publice, care ar urma să fie inclusă în Pachetul 3 de reformă.

Surse: Administraţia Trump a aprobat primul pachet de ajutor cu arme pentru Ucraina plătit de aliaţi
Stiri externe
Surse: Administraţia Trump a aprobat primul pachet de ajutor cu arme pentru Ucraina plătit de aliaţi

Primele pachete de ajutor cu arme din partea administraţiei preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina au fost aprobate şi ar putea fi livrate în curând, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu situaţia.

Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă
Stiri externe
Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

Rusia gestionează o reţea extinsă de peste 200 de tabere pentru reeducarea, rusificarea şi militarizarea copiilor ucraineni, potrivit unei noi investigaţii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Septembrie 2025

45:30

Alt Text!
La Măruță
16 Septembrie 2025

01:30:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28