De ce este necesară educația financiară la copii, încă de mici. Doar așa pot evita greșelile părinților lor

Copiii ar trebui să aibă la toate materiile lecții legate indirect de bani, investiții și împrumuturi, ca să evite greșelile părinților.

Asta spun specialiștii băncilor din România, care au ținut gratuit, în vacanța de vară, cursuri de educație financiară pentru 900 de profesori de gimnaziu și de liceu.

Profesorii au la dispoziție și cursuri online cu aceste informații.

Până la 5-6 ani, mulți copii sunt deja proprietari de bancă: pușculița. Banii intră fără mare efort din partea lor... Iar după 7 ani, unii au primul card, atașat de cel al părinților. Dar copilul decide destinația fondurilor.

Cursul de educație financiară trebuie să le demonstreze că lucrurile stau de fapt invers… banii se câștigă greu și se risipesc ușor dacă nu ai informațiile potrivite.

Experții bancari spun că educația financiară trebuie integrată încă de la gimnaziu, în toate materiile. Începând cu matematica.

La chimie, o clasă gândește o afacere cu esențe de parfum: levănțică și mentă.

Alexandra Chirilă, profesoară de chimie: ”Am văzut altfel de lumină în ochii copiilor... sunt dornici să vadă altceva.”

Fiecare instituție bancară și-a ales un domeniu în proiectul de mentorat al profesorilor.

Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR: ”Intrăm în discuții directe de ce înseamnă un credit, ce înseamnă piața valutară, ce-i cu inflația? De ce avem inflație în această perioadă? Ca influenceri educaționali, să știe să comunice mai departe aceste elemente care ajută la dezvoltarea unor cunoștințe financiar-bancare semnificative.”

Maria Dorcioman, profesor de psihologie: ”Învățând, noi ne-am și asumat anumite lucruri. Ne-am schimbat comportamentul. Am colegi care au început să economisească.”

Școlile care n-au încă profesori de antreprenoriat formați prin noile metode pot oferi totuși cursuri opționale pe tema banilor. Mai ales că, din acest an, noile planuri cadru pentru liceu restrâng predarea economiei la o oră pe săptămână, pentru toate profilurile.

