Criză de profesori tineri în România. Școlile tehnologice și liceele sunt cele mai afectate

02-10-2025 | 19:52
Media de vârstă a cadrelor didactice a crescut constant în ultimul deceniu, iar deficitul de profesori tineri s-a adâncit la gimnaziu și liceu.

Adriana Stere

Asta, deși debutanții sunt pe locul al treilea în lista priorităților la angajare a Ministerului Educației. Doar la nivelul primar se simte o schimbare a metodelor de predare aduse de dascălii entuziaști la început de carieră.

Ei sunt fericiți că pot face zgomot. Ea le antrenează de fapt motricitatea fină, iar curând ia contur o industrie întreagă de asamblat ciuperci.

Când nu e printre cei mici, Aida face cursuri de digitalizare a predării.

Aida Pandele, profesoară: „Mie-mi place foarte mult să lucrez cu ei. Acesta este al doilea an de activitate, nu știu dacă se simt emoțiile. Sunt copil din nou alături de ei și mă bucur de toată activitatea didactică împreună cu ei”.

Aida a luat la prima încercare primul grad didactic, ceea ce reușesc cel mai des educatorii, dintre toți candidații. Este deja titular- în mod clar o excepție, fiindcă o treime dintre titularii sistemului au peste 50 de ani.

Lăsând la o parte salariul - cam 4.000 de lei net, cei veniți de curând în sistem spun că sunt bine primiți și de părinți și de directori. Oricum, la nivel preșcolar, procentul dascălilor în prag de pensie a scăzut în 10 ani de la 35% la 21%, potrivit organizației OCDE.

La clasa a patra, Ana Maria pregătește ora de lectură. Școlarii stau tolăniți în fotolii, în bibliotecă.

Ana-Maria, profesoară: „Am de gând să rămân și la acest nivel primar. Au o inocență aparte, începi cu ei de la zero. Sunt mai mulți colegi care au trecut de la preșcolar la învățători, dar puțini care s-au dus la gimnaziu”.

De fapt, proporția profesorilor sub 30 de ani a scăzut, la gimnaziu, de la 13% la 8%. Ministerul Educației a inclus în planul strategic pe următorii trei ani și atragerea tinerilor fără a anunța până acum măsuri concrete și recompense pentru participarea la simulări, concursuri și pregătiri pentru olimpiade.

Anual sunt doar 600-700 de profesori de științe debutanți pentru gimnaziu și liceu în toatǎ țara, dar cel mai mare deficit e în școlile profesionale și în liceele tehnologice.

Progresul profesional este aproape absent. Sunt elevi slabi care ajung sporadic la cursuri, iar rezultatele la examene sunt cele mai proaste din statisticile anuale. Liceul Tehnologic Brătianu a avut la Bacalaureatul din acest an 1,46, media pe liceu.

02-10-2025

