„Creierul se stafidește și se usucă". Mihaela Bilic explică efectele scăderii artificiale a colesterolului

12-09-2025 | 14:50
Colesterolul nu este „inamicul sănătății”, ci un element esențial pentru buna funcționare a organismului. Mihaela Bilic atrage atenția că reducerea drastică a acestuia, prin tratamente cu statine, poate afecta grav sistemul nervos și chiar sănătatea creierului.

Colesterolul nu provine în principal din alimentație, ci este produs de ficat, mai spune nutriționistul într-o postare pe Facebook. 

„Dupa gafa medicală din anii ‘70 in care grasimile alimentare au fost acuzate ca ar creste riscul de boli cardio-vasculare, cand de fapt vinovatul era zahărul, vine rândul unei alte strategii a industriei farma: trebuie să luăm statine  pentru a diminua nivelul colesterolului in sânge si, implicit, pentru a scadea riscul de infarct si AVC. Realitatea demonstrează că nu exista o relatie de cauzalitate directa intre nivelul colesterolului si bolile de inimă, adica mai mult de jumatate din cazurile de infarct apar la persoane cu colesterol normal. ”, se arată în postarea ei.

Care sunt efectele negative ale statinelor

Mihaela Bilic spune că efectele statinelor sunt multiple, iar pe lângă slabiciune, dureri musculare și toxicitate hepatică, ele scad dramatic productia de colesterol din organism - „ori fară colesterol, nimic nu mai functionează cum trebuie”.

„Fără colesterol, nimic nu mai funcționează cum trebuie! De la secreția de hormoni până la transmiterea impulsului nervos între neuroni, de la schimburile de substanțe între celule până la gradul de hidratare al pielii, grăsimile sunt esențiale. Fără grasime nu putem trăi, nu ne putem apăra de boli, nu putem crește și nu ne putem “repara” celulele uzate”, explică specialiștii.

Creierul se „stafidește” și se usucă

Lipsa cronică de colesterol la nivel cerebral poate avea efecte devastatoare, mai spune Bilic.

„Creierul se stafidește și se usucă – și ne mirăm de explozia din ultimii ani a bolilor neurodegenerative și de frecvența alarmantă a cazurilor de Alzheimer”.

De asemenea, nutriționistul spune că la femei statinele nu au efect protector, în timp ce efectele adverse sunt chiar mai grave. În cazul bărbaților, colesterolul ridicat devine periculos doar dacă se combină cu alți factori de risc: obezitate, diabet, hipertensiune sau depuneri pe vasele de sânge.

„În viața reală constatăm că există multe femei care trăiesc cu un nivel de colesterol peste 250 și au arterele curate, fără nicio urmă de placă de aterom, și bărbați care fac infarct sau accident vascular cerebral deși analizele sunt în parametrii normali. Cu siguranță suntem departe de a înțelege toate misterele corpului omenesc, însă un lucru e sigur: colesterolul nu ne este dușman, ci mai degrabă aliatul de nădejde al întregului organism în general și al sistemului nervos în special”, conchide Bilic.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: pastile, colesterol, mihaela bilic,

Dată publicare: 12-09-2025 14:50

