Un bărbat din Cluj și-a abuzat sexual câinele timp de mai multe luni. Cine a salvat-o pe Lisa

Un caz revoltător a ieșit la suprafață într-o comună din județul Cluj. Un bărbat de 59 de ani este acuzat de polițiști că a abuzat sexual timp de mai multe luni o cățelușă pe care o deținea, relatează Știri de Cluj.

În urma sesizărilor, pe 4 februarie polițiștii, însoțiți de un reprezentant al DSVSA Cluj au luat-o pe Lisa -cățelușa abuzată - de la domiciliul bărbatului și au dus-o întrun adăpost dezafectat de lângă Turda.

Aici, cățelușa a fost chinuită în continuare, pentru că a fost ținută în frig, susține o asociație pentru protecția animalelor.

Proprietarul animalului este cercetat acum pentru comiterea infracțiunii de ,,rănirea sau schingiuirea animalelor”.

În cele din urmă, Lisa a fost preluată de organizația pentru protecția animalelor Kola Kariola, care a dus-o la un cabinet veterinar pentru controale și îi asigură hrană și un adăpost adecvat.

”Zeci de ore de calvar, zeci de ore de stat cu telefoanele la ureche, sute de km între Turda - Cluj - Câmpia Turzii, zeci de cereri peste cereri, stres și nervi, cât pentru 10 ani, nemâncare, pachete întregi de țigări și zeci de cafele, toate astea ca să putem elibera cățelușa Lisa!

Timp de 8 luni a stat sechestrată de un dement în libertate, probabil tot 8 luni abuzată zilnic. Dacă lucrurile funcţionau în România, problema se putea rezolva în doar 2 ore şi diabolicul era acum în puşcărie.

Nu vreau să mă plâng, dar nu am să pot exprima vreodată lupta dusă, cât am strâns din dinţi, câte am fost nevoit să accept doar ca să văd interesul acestei căţeluşe.

Mulţumesc Dlui Director DSVSA Cluj, mulţumim echipei de poliţişti din cadrul Poliţiei Câmpia Turzii şi nu în ultimul rând prietenelor noastre, Avocat Cosmina Cerva şi Avocat Cristaş Petre pentru eforturile depuse.

Acum mâncăm prima oară pe ziua de azi şi vom reveni cu un live din camera de hotel unde acum micuţa Lisa, după un control veterinar şi o şedinţă spa, se odihneşte liniştită.

Pentru voi toţi, cei care ne-aţi susţinut nu am cuvinte suficiente de mulţumire! Viaţa Lisei de acum înainte este datorată vouă!

Vă iubesc!

Şi în primul rând Lisa a fost salvată datorită Doamnei care a anunţat acest caz! Felicitări Doamna pentru curaj!”, au scris pe Facebook reprezentanții Kola Kariola.

Asociația Kola Kariola a postat mai multe imagini cu Lisa, care pare fericită după ce a scăpat de proprietarul care o abuza.