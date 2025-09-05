TikTok are peste 200 de milioane de utilizatori în Europa. Câți români folosesc aplicația

Peste 200 de milioane de oameni din Europa folosesc TikTok în fiecare lună. În România, TikTok are acum 9,1 milioane de utilizatori activi în fiecare lună.

Pe măsură ce comunitatea TikTok se dezvoltă, impactul platformei asupra ecosistemului european se amplifică.

Afacerile mici ajung la clienţi noi, instituţiile culturale se conectează cu un public mai larg, #BookTok stârneşte un nou val de pasionaţi de lectură, iar fluxul dedicat STEM inspiră următoarea generaţie de inovatori.

Impact cultural

TikTok este partener oficial al unor evenimente precum Festivalul de la Cannes, sărbătorind rolul unic al festivalului în cultura globală şi amplificând talentele şi creativitatea acestuia în comunitatea de pe platformă, pentru al patrulea an consecutiv.

În sport, TikTok a susţinut evenimente sportive emblematice precum Turul Franţei şi Six Nations Rugby. De la parteneriatele cu echipa naţională germană de fotbal la Euro 2024 şi cu TeamGB şi ParalympicsGB la Jocurile Olimpice de la Paris, TikTok a oferit o modalitate specială de a trăi aceste evenimente de referinţă, cu imagini şi poveşti ale sportivilor din culise.

În domeniul artelor, instituţii precum Royal Shakespeare Company s-au alăturat platformei şi au adus arta către noi audienţe. În România, parteneriatul dintre TikTok şi Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu (@fitsibiu) pentru ediţia din anul 2022 a marcat şi o premieră absolută la nivel mondial: primul spectacol de teatru transmis live pe TikTok.

Impact social

#BookTok inspiră o nouă generaţie de cititori şi contribuie la creşterea vânzărilor pentru autorii prezenţi pe TikTok. Platforma a colaborat cu evenimente literare din toată Europa, de la Târgul de Carte de la Frankfurt şi cel de la Torino, până la Hay Festival din Regatul Unit şi Boekenbal din Ţările de Jos.

Un studiu realizat de UK Publishers Association a constatat că 59% dintre tinerii cu vârste între 16 şi 25 de ani şi-au descoperit pasiunea pentru lectură datorită BookTok.

Proiectele din România

În România, TikTok a colaborat cu o serie de ONG-uri şi instituţii media, printre care se numără:

• Cu ocazia Zilei Siguranţei pe Internet, TikTok a continuat parteneriatul cu Fundaţia World Vision. În cadrul iniţiativei, World Vision a realizat o serie de videoclipuri educaţionale care abordează subiecte precum gândirea critică şi gestionarea timpului petrecut în faţa ecranului. Videoclipurile au fost integrate într-un hub dedicat în aplicaţie şi promovate activ către comunitatea TikTok.

• În perioada 2023-2024, TikTok a colaborat cu Şcoala de Valori pentru Future Jobs Cup, o iniţiativă CSR concepută să ajute studenţii români să dobândească abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru piaţa locurilor de muncă aflată în rapidă evoluţie.

• De asemenea, TikTok susţine noul proiect educaţional SEXUL vs BARZA, menit să îmbunătăţească accesul la informaţii despre sănătatea sexuală şi drepturile femeilor. Proiectul include dezvoltarea a 20 de videoclipuri educaţionale care vor fi distribuite pe TikTok, dar şi pe alte platforme, până la finalul anului 2025.

Această colaborare se bazează pe cooperarea anterioară dintre TikTok şi SEXUL vs BARZA, inclusiv în cadrul iniţiativei „16 Zile de Activism Împotriva Violenţei de Gen”.

Un studiu al IGPR a arătat că peste 70% dintre elevii din România intră zilnic pe TikTok. În același timp, aproape 80% dintre ei spun că au învățat singuri cum să folosească internetul, relevă același studiu.

„71% dintre elevi accesează zilnic TikTok, 66% Instagram şi 43% Snapchat. 79% dintre elevi afirmă că au descoperit în principal singuri cum se utilizează internetul, 51% au învăţat singuri fără niciun fel de ajutor din altă parte, iar 28% au fost îndrumaţi de alte persoane”, se arată în studiu.

Ce țări au cei mai activi utilizatori lunar

32 de ţări sunt incluse în această cifră a Utilizatorilor Activi Lunar (Monthly Active Recipients - MAR). Acestea sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit, Ţările de Jos şi Ungaria.

Metodologia utilizată pentru calcularea acestei cifre MAR se bazează pe metodologia folosită pentru informaţiile despre MAR în UE pe care TikTok le publică în rapoartele de transparenţă conform DSA.

Acuzații privind aplicația TikTok

De-a lungul timpului, aplicația TikTok s-a confruntat cu diverse acuzații privind decesul mai multor tineri care au urmărit un conținut nociv. De asemenea, mai multe trend-uri apărute pe TikTok au dus la spitalizarea utilizatorilor.

TikTok și Instagram au fost acuzate că vizează adolescenții cu conținut legat de sinucidere și automutilare – într-un ritm mai mare decât în urmă cu doi ani.

Videoclipurile recomandate de algoritmii din secțiunea For You continuă să prezinte un „tsunami” de clipuri ce conțin „sinucidere, automutilare și depresie intensă” pentru minori sub 16 ani care au interacționat anterior cu astfel de materiale.

Unul din 10 postări nocive a avut cel puțin un milion de aprecieri. Numărul mediu de like-uri a fost de 226.000, potrivit cercetătorilor.

