Prăjitura de sezon produsă în Transilvania și vândută în toată țara. A încercat-o și regele Charles

Și regele Charles a gustat din prăjiturile cu rubarbă, într-una din vizitele sale în Transilvania.

În această perioadă rubarba, sau rabarbărul, așa cum i se spune la Saschiz , este cel mai fraged. Plantele au rezistat, deși a fost secetă în toamnă și îngheț primăvara. Gospodarii l-au recoltat deja, la început de mai.

Ion Soare, producător rabarbăr: „E crescută foarte bine, este fragedă, se poate folosi la foarte multe alimente. Am văzut că fetele de la vecinătatea femeilor au făcut chiar și sarmale. Este o plantă care a fost adusă de sași și a rămas aici în Transilvania.”

Gospodinele din Saschiz chiar organizează o sărbătoare dedicată acestei plante care a adus zonei renume.

Când vine vorba de preparate, imaginația nu are limită.

Anca Călugăr, localnică: „Saschizul are tradiția rabarbărului. Am descoperit că ceea ce pentru noi era comun și ceea ce era în grădină, pentru restul României este ceva adevărat inedit. Am zis: asta trebuie sărbătorit. Mai demult, fetele, o doamnă, a făcut baclava cu rabarbăr, prăjitură Skitels cu rabarbăr, noi am creat înghețata cu rabarbăr, care e tot așa, o rețetă unică pentru că e creată de noi.”

Localnică: „Cam o sută de kilograme de rabarbăr am folosit la toate: ciorbă, prăjituri.”

Localnică: „Aici avem ciorba de rabarbăr, care este făcută cu legume și afumătură. Pentru dres am pus rabarbăr în loc de oțet.”

Cei care au ajuns la Saschiz au cumpărat rubarbă să ducă și acasă. Anul acesta, un kilogram se vinde cu 20 de lei.

Femeie: „Am cumpărat rabarbăr și am cumpărat și răsaduri. E foarte sănătos, se poate face compot, dulceață, ciorbă, pizza, de toate.”

Femeie: „Venim de departe, de la Brașov. Am luat și plăntuțe, ca să plantăm în grădină, să avem și noi.”

Rabarba din zona Saschizului ajunge în toată țara. Dacă nu planta crudă, atunci sub formă de dulceață, sirop sau sos picant.

