Primarul care a angajat ”polițiste sexy” și le-a trimis pe stradă în pantaloni scurți

Decizia sa a creat controverse în presa locală și pe rețelele de socializare. ”Ar putea fi sexy sau doar obișnuit pentru unii oameni, depinde de educație” a declarat primarul.

Ajutoarele de poliție au mărturisit că au primit complimente, dar femeile libaneze au păreri împărțite, unele consideră nepotrivită decizia, altele se laudă că orașul are cele mei frumoase polițiste din lume.

Primarul a recunoscut că a decis să angajeze asistente de poliție atrăgătoare și să le trimită pe stradă în pantaloni scurți pentru a atrage atenția presei internaționale și a turiștilor.

”Le vreți urâte? Totul se schimbă în jurul nostru. Era o perioadă când era considerat vulgar să porți blugi. Femeile sunt libere, sexy sau nu, este o țară liberă”, a spus primarul

”Vrem să aratăm că Libanul este ca restul lumii” a mărturisit o asistentă de poliție. ”Suntem toate studente la facultate, sunem majore” a completat ea.

A city in Lebanon put policewomen in shorts so they could "attract" Western tourists pic.twitter.com/JtSIkT2096