Prima aplicație inteligentă pentru pasionații de cafea se lansează în România. Cum va funcționa

Pasionații de cafea din România și Europa vor avea la dispoziție o aplicație destinată celor care doresc să exploreze universul cafelei de calitate, cu focus pe cafeaua de specialitate.

Brewtifi va fi disponibilă gratuit în App Store şi Google Play și îşi propune să fie acea platformă de referinţă pentru pasionaţii de cafea, oferind o multitudine de posibilităţi de descoperire, învăţare, explorare şi achiziţie de cafea, echipamente şi produse conexe.

Pre-lansarea Brewtifi va avea loc la How To Web Conference 2025 (1-2 octombrie), unul dintre cele mai importante evenimente de tehnologie din România şi din Europa de Est.

Ce face aplicația

Aplicația are un catalog actualizat care adună în prezent peste 1.000 de tipuri de cafea de la peste 50 de prăjitorii din România şi Europa. Una dintre funcţiile cele mai importante ale aplicaţiei este posibilitatea utilizatorilor de a-şi salva sortimentele de cafea preferate în contul personal.

Utilizatorii pot da ratinguri, acestea fiind vizibile şi pentru ceilalţi utilizatori, şi primesc recomandări personalizate de cafea, echipamente şi evenimente în baza scanurilor făcute.

Ce vor putea face utilizatorii:

- să îşi creeze propriul „playlist” cu cafelele preferate pe care le-au descoperit

- să primească recomandări personalizate, adaptate gustului lor

- să caute şi să exploreze mii de cafele de specialitate din Europa, selectate de Brewtifi şi de comunitatea de pasionaţi, să le dea rating şi să le cumpere cu ajutorul aplicaţiei, prin linkuri directe către prăjitorii

- să fie la curent cu tot ce mişcă în lumea cafelei de specialitate, trenduri, noutăţi

- să aibă acces la oferte exclusive pentru echipamente, evenimente, micro-loturi de cafea şi accesorii

- să înveţe metode de preparare a cafelei printr-un joc interactiv (opţiune ce va fi disponibilă în curând)

„Ideea unei aplicaţii a venit în urma interacţiunilor noastre de zi cu zi cu cafeaua de specialitate. Am fost de multe ori la festivaluri de cafea unde am încercat varietăţi care m-au cucerit şi pe care ulterior nu am mai ştiut unde să le caut. Brewtifi răspunde la o nevoie pe care o au mulţi pasionaţi ai cafelei de calitate, şi anume aceea de a păstra o listă curatoriată de cafele preferate, ca un playlist personal, dar şi cea de a descoperi noi sortimente, de a experimenta noi gusturi, de a afla detalii despre prăjitorii din toată Europa, de a-şi extinde orizontul de cunoaştere cu privire la cafea. Într-o lume dinamică, cu din ce în ce mai mulţi iubitori de cafea de specialitate şi cu mii de cafenele excepţionale în Europa, ne-am dat seama că nu există o platformă digitală care să conecteze iubitorii de cafea cu prăjitoriile, cu experienţele de cafea, cu ceaşca lor perfectă, aşa cum există de exemplu pentru vinuri”, spune Mihaela Dincă, co-fondator Brewtifi.

În prezent, segmentul cafelei de specialitate este în plină dezvoltare, atât pe pieţe mature, precum Marea Britanie, cât şi pe unele emergente, cum sunt Cehia sau România.

Începând din anul 2013, numărul prăjitoriilor şi al cafenelelor cu cafea de specialitate din România a explodat, de la doar câteva la câteva sute.

La nivel european, cafeaua de specialitate înregistrează o dinamică puternic pozitivă. În 2023-2024, acest segment a reprezentat peste 30% din consumul total de cafea, la o valoare estimată de 23,3 miliarde de

euro. Până în 2032, se estimează că piaţa de profil ar putea urca la 64 miliarde de euro, cu o creştere anuală în urcare de la 3,7% la 10,3% la finalul perioadei.

