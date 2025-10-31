Motivul pentru care un cuplu de americani s-a mutat la doi pași de România: „Nu ne mai temem de împușcături”

Un cuplu de americani stabilit recent în Bulgaria spune că peisajele „răpitoare” ale țării i-au cucerit și au devenit parte din viața lor de zi cu zi.

Stabiliți inițial în Denver, Colorado, cei doi conduc o afacere de nunți online, Blue Sky Elopements, care le permite să lucreze de oriunde. După mai multe încercări de relocare — în Mexic (2012) și apoi în Ecuador (2023) — Bulgaria s-a dovedit, în sfârșit, locul potrivit, scrie CNN.

În Mexic, lipsa infrastructurii și conexiunile slabe la internet i-au făcut să revină în SUA. În Ecuador, deși peisajul i-a atras, ritmul de viață agitat, penele de curent și nesiguranța din contextul politic i-au determinat să plece după 18 luni.

„Aveam nevoie de un loc care să nu fie în criză permanentă”, spune Maureen. „Aici pot merge singură noaptea fără teamă. În SUA, verificam mereu ieșirile, de teama împușcăturilor în masă.”

De ce au ales Bulgaria

După o analiză atentă a posibilelor destinații — Franța, Slovenia, Muntenegru sau Albania — cei doi au ales Bulgaria pentru costurile accesibile, natura bogată și posibilitatea de a continua să lucreze cu o viză de lungă ședere.

Au ajuns în decembrie 2024, s-au stabilit temporar la Sofia, apoi s-au mutat la Plovdiv. Deși le plăcea apartamentul lor și s-au integrat bine în comunitate, orașul se simțea„mai fierbinte decât iadul” în timpul verii, spune Thomson.

După aproape un an, s-au decis să se relocheze la Bansko, stațiunea montană care le amintește de Breckenridge, Colorado. Cuplul a semnat recent un contract de închiriere pe 18 luni pentru un apartament cu trei dormitoare și trei băi, situat la câțiva pași de piața orașului.

„Aici viața e mai liniștită, oamenii muncesc, dar știu și când să se oprească”, spune Myers. „Nu ca în State, unde munca nu se termină niciodată.”

Deși recunosc că limba bulgară e dificilă, spun că localnicii apreciază orice încercare de comunicare. „Ne simțim în siguranță, putem respira și, în sfârșit, nu mai vrem să ne mutăm,” afirmă Maureen.

Cei doi și-au lansat canalul de YouTube Expat Journey, unde documentează experiențele lor de viață în străinătate. Plănuiesc să revină ocazional în SUA pentru a-și vizita familia, dar spun că Bulgaria le oferă, în sfârșit, echilibrul pe care l-au căutat ani la rând.

„Poate că a treia oară e cu noroc,” glumește Maureen. „În Bulgaria, simțim că, în sfârșit, am ajuns acasă.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













