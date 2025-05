Locul din Europa unde aleg să se mute tot mai mulți români. „Am scăpat de stresul și aglomerația din România”

Deși apa mării Egee este încă rece, unii au făcut scufundări și, după câteva zeci de minute printre bancuri de pești și caracatițe, s-au așezat la taverne pentru relaxare. Alții s-au întâlnit cu fructele de mare doar în farfurie.

Cu fiecare feribot care acostează în cele două porturi din Thassos, încă o mie de turiști poposesc într-un mic paradis insular. Cel puțin jumătate sunt din România, atrași de soarele care pare să înving vântul tăios de zilele trecute.

Unii au venit prima oară anii trecuți, pentru câteva zile, și au ajuns să-și aducă apoi copiii și părinții. Câțiva stau în chirie. ​Și mai mulți cumpără apartamente sau vile micuțe, ca să aibă o casă de vacanță unde pot veni oricând.

Cât costă o casă de piatră în Thassos

Ce vinde insula Thassos în ochii românilor pentru o mutare definitivă aici. În primul rând marea la care poți ajunge în orice punct al insulei, dar cel mai probabil doar în 3-4.

Silviu Neagu, rezident în Thassos: Pe 26 aprilie am făcut un an de când ne-am mutat permanent pe insulă. În primul rand datorită naturii care aici e spectaculoasă. Am considerat că am muncit destul și am nevoie de liniște, aici găsind calmul și scăpând de stres și aglomerația din România.

O casă din piatră cu grinzi de lemn, perfect izolată în arșița verii. Preț de vânzare, 180.000 de euro.

Theodorous Angelidis, agent imobiliar: Avem săptămânal clienți români și prieteni români. Dacă cineva vrea să cumpere o proprietate, taxa e de 3,1% și taxa anuală, 100-200 euro. Nu mai mult.

Costuri de întreținere, mai mici decât în București

Apa caldă e obținută cu panouri solare. Asigurarea, întreținerea și taxele locale sunt cu 20% mai mici față de București. Vilele duplex se vând cel mai bine. Apoi, cele din trei unități. În acest caz, un apartament cu grădină în față costă 350 de mii de euro.

Toată clădirea e disponibilă pentru un milion de euro. Acum 4 ani, un grec stabilit in Germania a cumpărat un teren cu 99 de măslini. În curând, va pune în vânzare 3 vile cu vedere la mare. Desigur, acest mic paradis are regulile sale. Pe care orice oaspete, inclusiv permanent, trebuie să le respecte.

Anastasios Bilias, reprezentantul oamenilor de afaceri din Thassos: Au de multe ori mașini foarte puternice și rapide, românii, trebuie sa rămână grijulii. În caz de accidente există un mic spital pentru prim ajutor. Avem și unul mare în Kavala, care este aproape.

Pentru greci, românii s-au transformat și într-un motor economic. Integrarea socială depinde de fiecare dintre ei.

Eleutherios Kyriakidis, primar: Turiștii români reprezintă majoritatea turiștilor care vin în Thassos. În fiecare an primim cam 400.000-500.000 de români. Turiștii români sunt turiști buni. Ei cheltuiesc bani. Noi vrem ca românii să fie turiști, nu cetățeni.

