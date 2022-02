Dragobete 2022. Mesaje de dragoste de trimis persoanei iubite pe 24 februarie

Shutterstock

Dragobete 2022. Românii au și ei sărbătoarea lor a dragostei, pe care o celebrează în fiecare an pe 24 februarie.

Dragobete 2022. Mesaje de dragoste de transmis persoanei iubite pe 24 februarie



Dragobetele este zeul tinereţii, al veseliei şi al iubirii, provenit din tradiţiile dacice. Conform unor legende populare, Dragobetele era considerat fiul babei Dochia, un tânăr chipeş care obişnuia să seducă toate femeile ce îi ieşeau în cale.

Totuşi, în prezent, Dragobetele reprezintă pentru români simbolul autohton al dragostei, fiind identificat cu zeul dragostei din mitologia romană, Cupidon, şi cu zeul iubirii în mitologia greacă, Eros.

În zilele noastre, Dragobetele are un ”rival”, mulţi români preferând să celebreze iubirea pe 14 februarie, de Valentine’s Day, o sărbătoare occidentală împrumutată.

Mesaje, SMS-uri și urări de Dragobete 2022



Iată și cele mai frumoase și inspirate mesaje care se pot trimite de Dragobete persoanei iubite.

- Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze și să-mi spună „te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezește de dimineața!

- Tot ce-i frumos se iubește, tot ce se iubește e frumos. Ești atât de frumoasă pentru ca ești atât de iubită și îti promit că așa vei fi mereu.

- Am fost sceptic la început, dar tu m-ai făcut să cred că îngerii există. Cum te-ai simțit când Dumnezeu ți-a luat aripile și te-a trimis pe pământ?

- Te iubesc așa de mult încât inima mea bate odată pentru tine și odată pentru mine. Mă gândesc mereu la strălucirea ta, uneori cred ca Dumnezeu a vrut să-și arate măiestria când te-a creat. Atingerile tale suave sunt asemeni atingerii unei picături de rouă pe petala unui trandafir în flacăra iubirii. Iubesc, iubesc, iubesc, e totuși omenesc!

- Te iubesc îți spun într-o secundă, dar ca să-ți demonstrez îmi trebuie toată viața! Te voi iubi la nesfârșit! Nu-ți voi jura dar…îți promit!

- Tu mă faci să rad, tu mă faci să plâng, tu mă faci să simt că trăiesc. Tu mă faci să iubesc!

- Așa cum două buze se unesc pentru a forma sărutul, așa două inimi se unesc pentru a forma iubirea!

- Gândește-te la cel mai dulce lucru, înmulțește-l cu infinit, adună o eternitate și vei ști cât îmi lipsești.

- Tu de vei iubi pe altul, eu nu pot să te opresc, dar te rog să îți fie milă de cuvântul te iubesc!

- Când un strop de ploaie va atinge gura ta să știi că e o sărutare trimisă din partea mea.

- Nicio floare nu înflorește până nu este udată, nici o față nu iubește până nu e sărutată.

- O scoică de aur e inima mea; perla iubirii se află în ea; dacă scoica se sparge de stâncile reci, perla iubirii rămâne pe veci.

- Tu îmi luminezi ziua cu sunetul vocii tale, tu mi-ai adus atât de multe zâmbete şi dragoste, eşti totul pentru mine şi am fost atât de binecuvântată când Dumnezeu te-a trimis aici pentru mine.

- Dacă cineva îți spune „te iubesc” tu să-i spui că minte, căci iubirea nu se spune ci se simte.

- Iubirea e un cântec ce toți îl cântă des, dar nu la toți el are același înțeles.

- A iubi înseamnă a suferi, dar cum tot mai mulți fug de suferință, tot mai puțini știu să iubească.

- Dragostea e lucrul acela intangibil, care ne face mulțumiți cu ceea ce avem și nemulțumiți de ceea ce suntem.

- A iubi înseamnă a dărui mereu până ce simți că te stingi. Și totuși, dăruind iubire, nu te mistui, ci trăiești!

- Dragostea constă în dorința de a da ceea ce este al tău altuia și de a simți fericirea acestuia ca și cum ar fi a ta.

- Dragostea este tot ce avem, este singura modalitate în care ne putem ajuta unul pe celălalt.

- O prietenie începe cu un zâmbet, trăiește printr-o lacrimă și se termină cu un sărut.



Cele mai frumoase declarații de dragoste de Dragobete 2022

- Cel mai bogat bărbat te-ar acoperi cu cadouri, cel mai frumos bărbat te-ar purta printre staruri, cel mai inteligent bărbat…nici nu pot sa îmi dau seama ce-ar face un astfel de bărbat pentru tine, iar eu, eu sunt doar cel mai îndrăgostit dintre bărbați și acesta este darul meu.

- Tot ce-i frumos se iubește, tot ce se iubește e frumos. Ești atât de frumoasă pentru ca ești atât de iubită și îti promit că așa vei fi mereu.

- Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 de minute. Că un minut are 60 de secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.

- De ploaie te poți ascunde, dar de dragoste n-ai unde, căci oriunde te-ai ascunde, ea la inima pătrunde.

- Am doi ochi care vor să te vadă, am două mâini ce vor să te îmbrățișeze, am două buze ce vor să te sărute, dar am o singură inima ce bate numai pentru ține!

- Mi-e dor de tine în fiecare secundă din viața mea! Îți spun asta și de Dragobete și ți-aș spune în fiecare clipă!