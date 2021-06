Două tablouri valoroase, găsite la gunoi pe o autostradă. Sunt pictate acum 350 de ani

Două tablouri de valoare au fost descoperite într-un tomberon de gunoi la un popas al unei autostrăzi din Germania. Poliția încearcă acum să afle cum au ajuns acolo și cine sunt proprietarii operelor de artă vechi de 350 de ani.

Bărbatul a găsit picturile la un popas de pe autostrata A7, în apropiere de Nurnberg, în sudul Germaniei, a precizat vineri poliţia, potrivit DPA și Agerpres.

Acesta a pus tablourile în autovehiculul personal şi le-a dus la o secţie de poliţie din Koln.

„Potrivit unei prime expertize, ambele lucrări par să fie originale'', au declarat anchetatorii.

Una dintre picturi ar putea fi ''Portrait of a young boy'', de Samuel van Hoogstraten, un pictor olandez din secolul al XVII-lea, discipol al lui Rembrandt. Cel de-al doilea tablou ar putea fi ''Self-portrait of the artist as Laughter'', de pictorul italian din secolul al XVII-lea Pietro Bellotti.

Autorităţile încearcă în prezent să rezolve misterul operelor de artă.

Forţele de ordine au publicat online imagini cu tablourile încercând să găsească răspuns la întrebarea: ''Recunoaşte cineva aceste picturile şi ştie cum au ajuns în containerul de gunoi?