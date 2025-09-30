O companie aeriană low-cost se închide. Toate zborurile au fost anulate, angajații au fost concediați

30-09-2025 | 22:31
Compania aeriană low-cost Play a anulat toate zborurile de pe aeroporturile Stansted și Liverpool, întrucât și-a încetat activitatea, cu efect imediat.

autor
Mihai Niculescu

Compania aeriană islandeză a declarat că a intrat în administrare judiciară și că toate zborurile sunt anulate, lăsând sute de oameni fără locuri de muncă și cel mai probabil mii de persoane blocate pe aeroporturi, arată publicația Daily Mail.

Clienții Play Airlines au fost îndemnați să ia alte zboruri. Compania aeriană low-cost opera un serviciu regulat între Londra-Stansted și Reykjavik, de patru ori pe săptămână.

„Stimați pasageri, Fly PLAY hf. și-a încetat activitatea, iar toate zborurile au fost anulate. Vă recomandăm să verificați zborurile cu alte companii aeriene. Anumite companii aeriene pot oferi „tarife speciale de salvare”, având în vedere circumstanțele. Ne pare foarte rău pentru neplăcerile cauzate și vă mulțumim pentru înțelegere a precizat compania pe situl propriu.

Pasagerilor li s-a recomandat să contacteze emitenții de carduri pentru biletele rezervate cu carduri de credit, iar cei care au rezervări ca parte a unor pachete turistice mai mari, inclusiv cazare, ar trebui să consulte agenția de turism, pentru o eventuală recuperare a banilor.

Andrew McConnell, purtătorul de cuvânt al Autorității Aviației Civile din Marea Britanie, a declarat: „Este întotdeauna regretabil când o companie aeriană își încetează activitatea și înțelegem că decizia Play Airlines va fi tulburătoare pentru angajații și clienții săi. Clienții din Marea Britanie care doresc să obțină cele mai recente informații sunt sfătuiți să viziteze site-ul web al Autorității Aviației Civile.”

400 de angajați, concediați

Potrivit rapoartelor publicate de mass-media locală RUV, „400 de persoane își pierd locurile de muncă”, iar compania „încearcă să plătească salariile angajaților”.

„Toate zborurile au fost suspendate imediat”, au adăugat aceștia după anunțul companiei, explicând că „mii de pasageri sunt afectați și fie vor rata călătoriile, fie vor trebui să găsească o modalitate de a se întoarce acasă”.

Într-o declarație, consiliul de administrație al companiei a afirmat: „Consiliul de administrație al Fly Play a decis să înceteze toate operațiunile, toate zborurile companiei fiind anulate. Motivele acestei decizii sunt multiple, printre care se numără performanțele financiare mai slabe decât previziunile, vânzările de bilete sub așteptări în ultimele săptămâni, ca urmare a mediatizării negative a managementului companiei, precum și disputele dintre unii angajați ai companiei cu privire la politicile ajustate ale acesteia.”

Membrii consiliului au adăugat: „Toamna trecută, Play a introdus un nou model de afaceri care, inițial, a stârnit un optimism semnificativ. Din păcate, a devenit clar că aceste schimbări nu pot aduce rezultatele necesare pentru a depăși problemele financiare profunde ale companiei aeriene. În retrospectivă, aceste măsuri ar fi trebuit implementate mult mai devreme.”

Play și-a început activitatea în 2019, la inițiativa membrilor consiliului de administrație al WOW Air, cu scopul de a oferi opțiuni de călătorie low-cost către și dinspre Islanda. Principalul său hub era Aeroportul Internațional Keflavík din Reykjavík. 

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 30-09-2025 22:15

