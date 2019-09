Ce susține o femeie din SUA despre copilul adoptat. Ar fi încercat să-i omoare

O femeie din Statele Unite care și-a abandonat fata adoptată în vârstă de 10 ani a declarat că fetița ar fi un sociopat deghizat de 22 de ani.

Femeia, împreună cu soțul său, ar fi abandonat-o pe fată într-un apartament din Lafayette, Indiana, și s-au mutat în Canada, susținând că este un sociopat deghizat în vârstă de 22 de ani, care vrea să-i ucidă, informează Daily Mail.

După ce femeia a fost acuzată de abandon, s-a apărat spunând că fata este un impostor care pretinde că este copil și că a încercat s-o omoare în același mod ca într-o secvență dintr-un film de groază.

Potrivit declarațiilor cuplului, fata ar fi încercat să-i omoare în timp ce dormeau.

Daily Mail

„Ea făcea desene și spunea că vrea să ucidă membrii familiei și să-i ascundă în grădină. Stătea în picioare noaptea uitându-se la noi. Nu puteam sa dormim, așa că am ascuns toate obiectele ascuțite. Am prins-o punându-mi substanțe în cafea și când am întrebat-o ce face, mi-a spus că vrea să mă otrăvească”, a povestit femeia.

Cuplul a mai povestit că după ce a fost la un control medical, fetița a fost diagnosticată cu o boală psihică, întâlnită numai la adulți. De asemenea, din cauza afecțiunii, nu i se poate determina vârsta reală.

Potrivit unui raport medical, în 2010 ea ar fi avut 8 ani, iar în 2012, 11 ani.

De asemenea, un apropiat al cuplului a declarat că fetița avea probleme psihice de când a fost adoptată și că ar fi atacat familia.

Femeia a fost arestată, dar eliberată după ce a plătit o cauțiune de aproape 5.000 de dolari. Ea împreună cu soțul ei urmează să se prezinte la proces.

