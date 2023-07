Actrița sexy care a renunțat la Hollywood ca să facă filme pentru adulți. Pozele provocatoare pe care le postează. FOTO

Ajunsă la 46 de ani, ea a spus într-un interviu recent că a câștigat mai multe premii în noua sa carieră și a învățat foarte multe lucruri despre ea, potrivit Daily Star.

Ea a povestit în cadrul unui podcast cum a făcut trecerea de la Hollywood către filmele pentru adulți.

„A fost un drum foarte lung. M-am apucat de cosplay, am crescut pe rețelele de socializare și apoi am început să-mi creez propriul conținut de tip Playboy”, a povestit Ward.

Maitland Ward este cunoscută pentru rolul lui Rachel McGuire, din serialul de comedie Boy Meets World. De asemenea, ea a mai jucat-o și pe Jessica Forrester în The Bold and The Beautiful. Ea a mai jucat în câteva comedii, retrăgându-se din actorie în 2007.

Odată cu apariţia şi creşterea în importanţă a reţelelor de socializare, Maitland Ward şi-a descoperit plăcerea de a poza nud, în ipostaze provocatoare. În prezent, doar pe Instagram are aproape 2 milioane de urmăritori.

