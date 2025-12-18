(P) Top locații de Crăciun din București. Unde să faci poze instagramabile de sărbători. Birra Moretti deschide lista

Cauți un loc spectaculos de Crăciun pentru fotografii instagramabile? Bucureștiul ascunde câteva spoturi de neratat, iar Casa Birra Moretti din Piața Romană este unul dintre ele, unde atmosfera sărbătorilor se simte din plin.

Decorurile festive, luminile calde și detaliile atent alese transformă acest spațiu într-un adevărat colț de poveste, perfect pentru o plimbare de seară sau o întâlnire cu prietenii. Atmosfera este completată de muzica de sezon și de mirosul preparatelor savuroase, care te invită să te oprești și să te bucuri de moment.

Birra Moretti — casa festivă din Piața Romană

În luna decembrie, agitația pune stăpânire pe întregul oraș. Oamenii aleargă de colo colo pentru a găsi cadourile cele mai potrivite pentru cei dragi, alții se grăbesc să bifeze liste întregi de cumpărături, iar traficul este dat complet peste cap. În toată această agitație, sunt și locuri care te provoacă să încetinești, măcar pentru câteva minute, și să simți cu adevărat spiritul Crăciunului.

Un astfel de loc este chiar în Piața Romană, la intersecția Lascăr Catargiu cu Dacia, lângă ASE. Aici, casa Birra Moretti atrage atenția imediat prin decorul său fascinant de Crăciun, pe care îl poți vedea de la distanță. Cu cât de apropii mai mult, cu atât începi să simți cum ți se umple sufletul de fericirea pe care ne-o ofereau, odinioară, sărbătorile de iarnă.

Birra Moretti a adus spiritul festiv în centrul Bucureștiului decorând o clădire din Piața Romană cu un concept inspirat de călătoria simbolică spre casă, surprinzând bucuria de a savura plăcerile simple alături de cei dragi.

Fațada clădirii este acoperită de lumini calde, ghirlande bogate și detalii de Crăciun care transformă complet zona și aduc Crăciunul în mijlocul orașului. Funda imensă roșie și luminoasă atrage imediat atenția, alături de brazii împodobiți, iar instalațiile atent așezate. Pentru cei care vor să aibă cele mai instagramabile fotografii cu care să se laude prietenilor, Casa Birra Moretti este locul perfect.

Casa Dimitrie Bolintineanu – eleganță clasică în straie de Crăciun

Casa Dimitrie Bolintineanu, situată pe strada Negustori nr. 16, este una dintre clădirile care atrag atenția imediat, chiar și într-un oraș unde chiar ai ce să vizitezi, așa cum este Bucureștiul. Vila, considerată o adevărată bijuterie din punct de vedere al arhitecturii sale, a fost redeschisă la începutul anului 2023, după un proces amplu de restaurare, estimat la aproximativ 2 milioane de euro.

Amplasată într-unul dintre cele mai cochete cartiere ale orașului, pe strada Negustori, casa impresionează prin stilul său clasic și prin atmosfera de sărbătoare din jur. În luna decembrie, vila capătă un farmec aparte. Fațada este pusă în valoare de decorațiuni de Crăciun atent alese, lumini discrete și elemente care completează perfect arhitectura clădirii. În această perioadă, locul devine un punct de atracție pentru mulți turiști care vin să admire decorul și să facă fotografii „instagramabile”. Locul merită văzut chiar și de cei pentru care rețelele de socializare nu sunt atât de importante.

Casa Mița Biciclista – poveste boemă cu lumini festive

Casa Mița Biciclista este un alt loc care a provocat isterie pe rețelele de socializare după ce a fost restaurată. Clădirea, aflată pe strada Biserica Amzei nr. 9, este una dintre locurile care ies în evidență imediat, mai ales în perioada Crăciunului. Anul acesta, casa Mița Biciclista va fi decorată într-un mod cu totul special, care va scoate în evidență ideea de întâlnire și apropiere. Fațada clădirii se va transforma într-un cer plin de stele, un decor simbolic care aduce laolaltă oameni, tradiții și povești, chiar în mijlocul orașului.

Instalația de Crăciun a fost creată de artistul internațional Mantas Petruskevicius și conține 11 stele sculpturale, realizate special pentru această ediție. Cea mai mare dintre ele ajunge la cinci metri înălțime, iar ansamblul este completat de ghirlande luminoase și decorative. Întregul decor este gândit pentru a transmite un mesaj clar: locul unde oamenii se opresc, privesc și, pentru câteva momente, stau sub aceeași lumină.

Casa Capșa – farmecul sărbătorilor de altădată

Casa Capșa aduce spiritul Crăciunului mai aproape de oameni și oferă, în această perioadă, o experiență simplă și plăcută: o ședință foto gratuită într-un Photo Corner tematic de sărbători. Cunoscută drept una dintre cele mai emblematice cofetării din Capitală și prima înființată în București, Casa Capșa a amenajat un spațiu special în elegantul Salon Roșu. Aici, decorul de Crăciun este completat de lumini calde, accesorii tematice și elemente clasice care dau un aer primitor întregului loc.

Photo Cornerul este deschis începând de joi, 11 decembrie, între orele 17:00 și 20:00. Fotografiile sunt realizate de un fotograf profesionist, iar decorul este potrivit pentru toate vârstele. Vizitatorii pot face poze lângă șemineu, lângă bradul împodobit sau alături de elemente decorative precum căluțul de lemn și mașinuța de epocă, gândite special și pentru copii. Locația poate fi găsită pe Calea Victoriei nr. 36, Sector 1, București.

Hotel Corinthia – Crăciun la superlativ

Corinthia Grand Hotel du Boulevard din București atrage atenția și în acest an prin decorul pregătit special pentru sezonul sărbătorilor. Hotelul a ales un concept teatral victorian, inspirat de povestea „A Christmas Carol”, care transformă fațada clădirii într-un adevărat spectacol pentru privitori. Decorul exterior este unul de mari dimensiuni, numai instalația ajungând la aproape 20 de metri înălțime.

De asemenea, se mai regăsesc loje în care sunt amplasați 11 soldați Spărgătorii de Nuci, aranjați asemenea unei orchestre. Întregul ansamblu pune în valoare arhitectura clădirii și creează un punct de atracție pe care oamenii îl pot observa chiar de la distanță. Luminile festive vor fi aprinse pe 24 noiembrie, moment din care oamenii se pot bucura de tot ceea ce înseamnă spiritul sărbătorilor de iarnă.

Târgul de Crăciun din Piața Constituției – inima sărbătorilor din București

Târgul de Crăciun din Piața Constituției este considerat cel mai mare din țară, întinzându-se pe aproximativ 20.000 de metri pătrați. Acesta a fost deschis pe 29 noiembrie și poate fi vizitat până pe 28 decembrie. Anul acesta, tema aleasă este muzica, prezentă în decoruri, spectacole și momentele artistice pregătite pentru vizitatori. În piață a fost amplasat un brad de Crăciun de peste 30 de metri înălțime, alături de casa lui Moș Crăciun și o roată panoramică. Vizitatorii pot găsi peste 120 de căsuțe cu vin fiert, mâncare tradițională, dulciuri și turtă dulce, iar atmosfera este completată de milioane de luminițe festive.

Pe lângă târgul din Piața Constituției, Capitala are în total cinci târguri de Crăciun. După o pauză de patru ani, a revenit și târgul de la Universitate, unde vizitatorii pot găsi rulote de mâncare din diferite colțuri ale lumii, dar și un carusel. Un alt târg a fost amenajat pe esplanada Operei Naționale, cu un decor inspirat din piațetele franțuzești. De asemenea, au mai fost deschise târguri de Crăciun și în Parcul Drumul Taberei, dar și în Piața Alba Iulia.

