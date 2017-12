Tot mai mulți români optează pentru un Revelion în orașul Marii Uniri

Cetatea Alba Carolina atrage, de la an la an, tot mai mulţi turişti dornici să descopere la pas istoria de 300 de ani a fortificaţiei. Iar de Revelion, numărul celor care au optat pentru oraşul Marii Uniri este în creştere cu 30% faţă de anii trecuţi.

La restaurante, locurile s-au epuizat: oamenii vor fi răsfăţaţi cu meniuri sofisticate şi cocktailuri fine. Turiştii sunt încântaţi să întâmpine 2018, anul Centenarului, chiar în cetatea Marii Uniri.

La un hotel din Alba Iulia, toate locurile au fost rezervate. Petrecerea de Revelion va fi în stil mare: tema este „Game of thrones". Aşa că atât meniurile cât şi băuturile îi vor purta pe turişti într-o atmosferă aparte.

Iulia Gus, manager de marketing: „Numărul turiştilor care vin de Revelion la Alba Iulia creşte de la an la an. Toate locurile sunt ocupate. Peste 70%, care vor petrece alături de noi, sunt turişti din afara oraşului. Alba Iulia este un oraş care are un potenţial turistic extraordinar."

La un alt hotel din cetate, rezervările pentru petrecerea Revelionului s-au făcut cu câteva luni înainte.

Tiberiu Taran, manager hotel: „Faţă de anul trecut, avem o creştere de 30%. Vor să sărbătorească intrarea în anul Centenarului Marii Uniri. Noi îi asteptăm cu o masă foarte bogată din preparate româneşti. Preţul doar pentru noaptea de Revelion este 250 de lei."

Turist din Timișoara: „Sunt din Timisioara şi am vrut să petrecem sărbătorile şi Revelionul într-un oraş deosebit, cum e Alba Iulia. Suntem mai mulţi prieteni, suntem împreună cu familia."

Turist: „Sunt plecat în afara ţării de 14 ani şi mi s-a părut o idee inedită să facem Revelionul alături de cei dragi. O să fie ceva original şi o să fim în mijlocul istoriei din Alba Iulia. E ceva deosebit aici."

Preţurile pentru petrecerea de Anul Nou variază între 250 şi 300 de lei şi includ meniuri spectaculoase, muzica şi focuri de artificii!