Cum au petrecut turiștii din Poiana Brașov ultima noapte din 2017

Turiştii veniţi în Poiana Braşov au petrecut ultima noapte din 2017 în paşi de dans. După o zi încărcată cu sporturi de iarnă, odată cu lăsarea serii oamenii nici n-au vrut să audă de odihnă.

Au băut vin fiert și și-au propus ca răsăritul să îi prindă pe mese.

Oameni de toate vârstele s-au întrecut în mişcări care mai de care mai îndrăzneţe, iar unii dintre ei au dezvăluit şi secretul talentului artistic.

Turist: „Minunată, cea mai minunată.E anul nou, ne distrăm, suntem fericiţi, this is the best. Vinul fiert ajută."

După cum vedeţi aici în Poiana Braşov, petrecerile sunt în toi. Cel mai important este că nu vor înceta până după Revelion. Oamenii au urcat pe mese şi pe scaune şi se întrec în paşi de dans.

Turist: „Extraordinar, este super tare. De opt zile, petrecem şi mai urmează opt."

Turist: „Cred că se înţelege de la sine cum ne distrăm. Foarte fain, foarte foarte fain. E o petrecere continuă."

Din toate colţurile ţării, dar şi din străinătate, românii au venit să uite de griji şi să încheie anul într-un mod epic.

Turiști: „Suntem o gaşcă foarte mare, suntem prieteni de peste tot: Vâlcea, Bucureşti, Timişoara, Germania. Încheiem anul în forţă maximă."

Distracţia a început încă din timpul zilei, când pârtiile au fost luate cu asalt de turişti.

Schior: „Cine vrea zăpadă, găseşte. Cine vrea să schieze, are unde!"

Pentru Nicoleta, a fost prima dată când a pus schiurile în picioare. Nu şi-a luat un instructor, dar e convinsă că în două zile va zburda pe pârtie.

Reporter: „Cât crezi că o să dureze până o să cobori singura pârtia?”

Nicoleta: „Probabil va trebui să vin şi a doua oară, nu voi putea din prima zi."

Reporter: „Aici sunt proviziile de azi?”

Rodica Boia, proprietară terasă: „E cam puţintel, la cât am văzut că merge vânzarea. Dar după-masă completam: jambon, coaste, cârnăciori."

În noaptea dintre ani, cei care nu au o rezervare făcută pot petrece pe pârtiile din Poiană Braşov şi Predeal. Aici vor avea parte de concerte în aer liber şi focuri de artificii.