Copiii s-au distrat, pe pârtie, în ultimul weekend din această vacanță

Este ultimul weekend din această vacanţă şi foarte mulţi copii s-au dezlănţuit, sâmbătă, pe pârtii. A nins toată ziua în staţiunile de la munte, după ce aproape trei săptămâni au fost temperaturi de primăvară.

Aşa că zăpada a fost suficientă pentru schi şi săniuș. Veselia a fost la ordinea zilei în Poiana Braşov, mai ales că a nins toată ziua. Aşa că puştii s-au bucurat din plin de ultimele zile din vacanţa de iarnă.

Copil: „În vacanţă am mers la bunici, am fost la film, acum am venit aici.”

Reporter: „Unde e cel mai frumos?”

Copil: „Aici.”

Reporter: „La zăpadă?”

Copil: „Păi aici, la zăpadă.”

Reporter: „Şi azi ce program ai?”

Copil: „Mă joc, mă dau cu sania, mănânc şi toate cele."

Reporter: „Sunt de ajuns 3 săptămâni?”

Copil: „Eu aş mai vream dar asta e…”

Reporter: „Cum va fi luni la şcoală?”

Copil: „Eu aş mai fi vrut să stau, dar asta e."

Dacă pentru unii vacanţă a fost prea scurtă, pentru alţii a fost prea lungă.

Citește și Turiștii se bucură de ultimul weekend din vacanța copiilor, pe pârtia din Rânca

Copil: „E foarte multă zăpadă şi la oraş nu e deloc.”

Reporter: „Dar luni începe şcoala, gata.”

Copil: „Da.”

Reporter: „Şi nu te întristează asta?”

Copil: „Nu, m-am săturat de atâta distracţie. Vreau să mai şi învăţ ceva."

Vremea rece şi ninsoarea au adus pe pârtii un nou strat de zăpadă.

Dorin Drăgoi, administratorul domeniului schiabil din Poiana Braşov: „Aşteptam de aproape 3 săptămâni acest culoar de vreme favorabilă pentru producerea de zăpadă artificială, iar prognoza pe care o avem în faţă este şi ea optimistă pentru noi."

Una peste alta, hotelierii spun că vacanţa şcolară a fost un adevărat succes. Numărul turiştilor s-a dublat.

Emil Fărcășanu, managerul unei şcoli de schi: „A fost extraordinar, pentru că nu s-a mai îngrămădit toată lumea într-o săptămână. Ajunsesem ani în care, având zăpada foarte bună, pentru că e singura staţiune care are condiţiile perfecte, cam toată ţara venea aici şi erau cozi foarte mari şi aglomeraţie."

Alin Alelenei, directorul adjunct al unui hotel: „Oamenii sunt mult mai relaxaţi, nu au presiunea începerii şcolii şi atunci majoritatea ajung să-şi prelungească sejurul."

Peste 3 săptămâni, urmează o nouă vacanţă şi cel mai probabil, staţiunile de la munte se vor umple din nou de turişti.