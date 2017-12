Fotografii NASA: nebuloasă planetară asemănătoare cu o decorațiune de Crăciun

Este vorba de fapt despre NGC 6326, o nebuloasă planetară cu şuvoaie strălucitoare de gaze care sunt aprinse de o stea centrală care se apropie de sfârşitul vieţii, scrie Agerpres.

Atunci când o stea îmbătrâneşte şi faza de gigant roşu a vieţii sale se apropie de sfârşit, ea începe să evacueze straturi de gaz de pe suprafaţa sa, lăsând în urmă o pitică albă caldă şi compactă. Uneori, această ejecţie are ca rezultat modele inteligente de simetrie ale gazului strălucitor, dar NGC 6326 este mult mai puţin structurată. Acest obiect astronomic se află în constelaţia Ara, sau Altarul, la aproximativ 11.000 de ani-lumină de Pământ, explică NASA care a publicat această imagine pe site-ul său la 22 decembrie.

Hubble captured what looks like a colorful holiday ornament in space. It's actually an image of NGC 6326, a planetary nebula with glowing wisps of outpouring gas that are lit up by a central star nearing the end of its life: https://t.co/A1jxLwKGpb pic.twitter.com/pqLuOSZ6df