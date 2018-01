Simona Halep, în finala turneului de la Shenzen după ce a învins-o pe Irina Begu

AFP

Simona Halep, locul 1 WTA, împreună cu Irina Begu, situată pe locul 43 WTA, au jucat în semifinalele turneului de la Shenzen.

6-4, Simona Halep s-a calificat în finala de la Shenzen

5-4, Game Begu: Irina își cheamă atrenorul pentru a se consulta. Halep continuă să-și domine adversara

5-3, Game Halep: Simona a avut un game dificil, însă a reușit să salveze două mingi de break. Cu toate acestea, a închis punctul și a avut un serviciu excelent.

4-3, Break Halep: Simona continuă să joace agresiv și crește nivelul jocului, punând presiune pe serviciul Irinei.

3-3, Game Halep: Simona revine în forță în joc și întrupe seria de game-uri ale Irinei. Simona și-a schimbat stilul de joc cu unul agresiv, punând-o în dificultate pe adversara sa

2-3, Game Begu: Begu trece în avantaj, fiind la cel de-al doilea game câștigat. Irina are un serviciu bun și bine controlat.

2-2, Break Begu: Irina face primul break din acest meci, La ultima minge a avut un retur agresiv și a reușit să câștige game-ul.

2-1, Break Halep: Simona revine pe un retur agresiv și face primul break din setul secund și trece în avantaj.

1-1, Game Halep: Simona are un serviciu excelent, dând dovadă de un joc agresiv.

0-1, Game Begu: Irina este pentru prima dată în avantaj în acest joc.

Setul II a început, iar Irina se află prima la serviciu

Now THAT's how you start a new set!@Simona_Halep passes Begu with this running forehand! pic.twitter.com/tfYyxi91wt — WTA (@WTA) January 5, 2018

6-1, Set Halep: Simona a servit excelent, dominând terenul, iar jocul său nu i-a permis Irinei să revină.

5-1, Break Simona, care este la un pas de câștigarea setului, fructificând a treia minge de break.

4-1, Game Simona: Halep se distanțează față de Irina și se observă o îmbunătățire a serviciului. Irina a avut nevoie de sfatul antrenorului său care a avertizat-o asupra returului.

3-1, Break Halep: Este primul break al meciului, unde Simona profită mult mai bine de ezitările adversarei sale.

2-1, Game Halep. Simona domină meciul și a avut avantaj la fiecare schimb.

1-1, Game Begu: Loviturile Irinei au fost foarte bine plasate și a intrat în defensivă.

1-0, Game Halep: Simona începe în forță meciul, fiind agresivă și punând presiune pe Irina.

In Shenzhen, @Simona_Halep takes the first break of the match with a deep return! pic.twitter.com/6IRR1TgGbU — WTA (@WTA) January 5, 2018

Jucătoarele române de tenis Simona Halep şi Irina Begu sunt adversare în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, după ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka.

Halep (26 ani), principala favorită a competiţiei, s-a impus în doar 57 de minute în faţa unei adversare de 19 ani (73 WTA), care în primul tur o învinsese pe Monica Niculescu în două seturi, cu 6-4, 6-4.

Astfel, România va avea sigur o reprezentantă în finala turneului de la Shenzhen.

Halep nu i-a lăsat nicio şansă belarusei, care a greşit foarte mult. Halep a adunat 4 aşi, a făcut 2 duble greşeli, a reuşit 11 mingi direct câştigătoare şi a făcut doar 5 erori neprovocate, în timp ce Sabalenka a avut 4 duble greşeli, 12 winners şi 22 de erori neforţate.

Begu (27 ani, 43 WTA), a patra favorită, a învins-o joi cu 7-5, 7-5 pe unguroaica Timea Babos, cap de serie numărul opt.

Cele două românce şi-au asigurat fiecare câte 43.663 dolari şi 110 puncte WTA, urmând să fie adversare pentru şasea oară în circuitul profesionist. Halep a câştigat de fiecare dată, în 2007 cu 6-3, 6-4 în sferturile unui turneu futures la Bucureşti, în 2008 în primul tur al altei competiţii futures la Bucureşti, cu 7-5, 6-2, în 2012 în optimile turneului de la Hobart, cu 6-4, 6-2, în 2016 în sferturile turneului de la Madrid, cu 6-3, 0-6, 6-1, şi în 2016 în primul tur la Wuhan, Irina abandonând la scorul de 6-3, 2-0.

Halep şi Begu sunt partenere la dublu, iar în semifinale vor juca împotriva cuplului Ana Blinkova (Rusia)/Nicola Geuer (Germania).

