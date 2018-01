Simona Halep - Destanee Aiava, în primul tur la Australian Open 2018. Peste cine dă în turul 2

Simona Halep va debuta la Australian Open 2018 contra unei jucătoare care a primit wild-card din partea organizatorilor: australianca de 17 ani Destanee Aiava (193 WTA). Simona Halep, dacă va trece de turul I, va întâlni învingătoarea duelului Bouchard - Dodin.

Australian Open 2018 , primul de Mare Şlem al anului, va debuta luni la Melbourne. Mihaela Buzarnescu va juca împotriva lui Wozniacki în primul tur. Monica Niculescu se va duela cu Mona Barthel, Irina Begu va da piept cu Ekaterina Makarova, Ana Bogdan o va întâlni pe Kristina Mladenovic, iar Sorana Cîrstea va juca împotriva Zarinei Diyas.

România are şase jucătoare direct pe tabloul principal de simplu, Simona Halep, principala favorită, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Mihaela Buzărnescu, Monica Niculescu şi Ana Bogdan.

Alexandra Dulgheru, locul 190 WTA, a învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-1, pe jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, locul 188 WTA, şi a acces în manşa a doua a calificărilor turneului Australian Open.

Dulgheru va evolua în faza următoare cu jucătoarea ucraineană de 17 ani Daiana Iastremska, locul 177 WTA.

Şi Irina Bara, locul 183 WTA, a trecut în turul al doilea, după victoria obţinută cu Sesil Karatanceva din Bulgaria, locul 184 WTA, scor 7-5, 3-6, 7-5. În manşa a doua, Bara va evolua cu americanca Bernarda Pera, locul 126 WTA şi cap de serie numărul 14.

