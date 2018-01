Simona Halep a învins-o pe Sabalenka. Joacă cu Irina Begu în semifinale la Shenzhen

AFP

Simona Halep vs Aryna Sabalenka 6-2, 6-2 în sferturi la Shenzhen. Simona Halep şi Irina Begu vor fi adversare în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen.

Simona Halep (26 ani), principala favorită a competiţiei, s-a impus în doar 57 de minute în faţa unei adversare de 19 ani (73 WTA), care în primul tur o învinsese pe Monica Niculescu în două seturi, cu 6-4, 6-4. Astfel, România va avea sigur o reprezentantă în finala turneului de la Shenzhen.

Simona Halep nu i-a lăsat nicio şansă adversarei, care a greşit foarte mult. Halep a adunat 4 aşi, a făcut 2 duble greşeli, a reuşit 11 mingi direct câştigătoare şi a făcut doar 5 erori neprovocate, în timp ce Sabalenka a avut 4 duble greşeli, 12 winners şi 22 de erori neforţate.

Halep și Begu şi-au asigurat fiecare câte 43.663 dolari şi 110 puncte WTA, urmând să fie adversare pentru şasea oară în circuitul profesionist. Halep a câştigat de fiecare dată, în 2007 cu 6-3, 6-4 în sferturile unui turneu futures la Bucureşti, în 2008 în primul tur al altei competiţii futures la Bucureşti, cu 7-5, 6-2, în 2012 în optimile turneului de la Hobart, cu 6-4, 6-2, în 2016 în sferturile turneului de la Madrid, cu 6-3, 0-6, 6-1, şi în 2016 în primul tur la Wuhan, Irina abandonând la scorul de 6-3, 2-0.

Fimul meciului Halep - Sabalenka

UPDATE Halep încheie partida cu Sabalenka printr-un as 6-2

UPDATE Românca returnează agresiv şi obţine un nou break 5-2

— WTA (@WTA) January 4, 2018

UPDATE Halep profită din nou de erorile adversarei si face 4-2 în setul secund.

UPDATE Halep obţine primul break al setului secund: 3-2 pentru româncă.

UPDATE Simona serveşte excelent face un nou game alb pentru a restabili egalitatea: 1-1 în setul 2.

UPDATE Simona finalizează cu un as şi îşi adjudecă primul set, scor 6-2, după 30 de minute de joc. Românca domină autoritar întâlnirea.

UPDATE Simona profită de greşelilE adversarei şi câştigă şi al treilea game al meciului.

În primele două meciuri, Simona Halep le-a eliminat pe Nicole Gibbs (locul 110 WTA) şi Ying Ying Duan (91 WTA).

Dacă se va califica în semifinale, Simona Halep va juca împotriva conaţionalei Irina Begu, care a trecut de Timea Babos, locul 55 WTA, scor 7-5, 7-5

Maria Sharapova, locul 59 WTA, a învins-o, joi, cu scorul de 6-3, 6-3, pe sportiva Zarina Dias din Kazahstan, locul 66 WTA, şi s-a calificat în semifinalele turneului de la Shenzhen.

Simona Halep: Sunt foarte "înfometată" să câştig un trofeu, dar este devreme să mă gândesc la titlu

Simona Halep a declarat, miercuri, după ce a învins-o, în optimi, pe Ying-Ying Duan, că este "înfometată" de a câştiga un nou trofeu, însă este prea devreme pentru a se gândi la titlu.

"Ştiam că joacă tare, loveşte fiecare minge, aşa că am ştiut că trebuie să fiu foarte puternică pe picioare. După primul set, mi-am spus că trebuie să găsesc ritmul, să stau aproape de linia de fund, să deschid mai bine terenul, ceea ce am făcut foarte bine şi de aceea am putut câştiga. Nu a fost uşor, chiar dacă scorul a fost 6-1, 6-2, a fost dificil. Sunt foarte <înfometată> să câştig un trofeu, ca să fiu sinceră, sper să reuşesc, dar este devreme să mă gândesc la titlu. Trebuie doar să mă gândesc la următorul meci, să dau totul ca azi şi să încerc să câştig", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

